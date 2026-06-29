Chubut: le hicieron el test de alcoholemia, dio positivo e intentó una excusa que no le creyó nadie

Un conductor que dio positivo en un control de alcoholemia intentó dar una excusa nada creíble a los inspectores de tránsito a cargo del operativo. “¿Un remedio?“, respondió cuando un agente le preguntó qué había tomado.

Sucedió en la ciudad de Trelew, Chubut, en horas de la madrugada del sábado pasado, según informó la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) en un comunicado de prensa.

le hicieron el test de alcoholemia, dio positivo e intentó una excusa que no le creyó nadie

“El conductor registró 2,06 gramos de alcohol por litro de sangre”, se informó en el comunicado de prensa.

Uno de los agentes de la ANSV le preguntó al conductor qué había tomado. Entonces, el infractor respondió con una pregunta. “¿Un remedio?”. Pero el inspector le explicó: “2,06. Alcoholemia positiva. Esto no es ningún remedio”.

Según la ANSV, ante el resultado positivo, los fiscalizadores retuvieron la licencia de conducir y el vehículo.

“Además, el infractor, un hombre de 69 años, recibirá una multa superior a los 5 millones de pesos, será inhabilitado para conducir y deberá realizar el curso teórico correspondiente para recuperar su licencia. Conducir bajo los efectos del alcohol incrementa significativamente el riesgo de protagonizar un siniestro vial y pone en peligro la vida de quienes circulan por la vía pública”, se informó en el citado comunicado de prensa.