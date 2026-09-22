Citaron a prestar declaración indagatoria al hombre que amenazó a Homero Pettinato y acosa a Sofía “La Reini” Gonet

Tras denunciar a un hombre por amenazas, Homero Pettinato, hijo del músico y conductor Roberto Pettinato, contará con un botón antipánico y con custodia policial fija en su casa y móvil cuando deba dirigirse a Olga, el canal de streaming para el cual trabaja.

Así lo informaron a LA NACION calificadas fuentes judiciales. La decisión fue tomada por el fiscal Federico Taramelli, a cargo de la Fiscalía en lo Penal, Contravencional y de Faltas porteña N° 6, tras la denuncia que hizo Pettinato por amenazas.

Además, el representante del Ministerio Público citó para el viernes próximo al sospechoso, identificado como Claudio Di Carlo, a prestar declaración indagatoria como imputado por el delito de amenazas simples.

Sofía Gonet, conocida como La Reini (Fuente: Instagram/@sofiagonet)

Pettinato contó ayer en Olga que mientras estaba al aire, Di Carlo, que parece estar obsesionado con su exnovia, Sofía Gonet, conocida públicamente como La Reini, se pasó el dedo índice por el cuello, lo que interpretó como una amenaza de muerte.

La secuencia quedó registrada por las cámaras de seguridad de Olga. Tras hacer la denuncia en una comisaría de la Policía de la Ciudad, Pettinato explicó en su cuenta de Instagram: “Es lo que hay que hacer cuando te pasan este tipo de cosas”.

La amenaza a Homero Pettinato y su testimonio

Según contó, Di Carlo lo contactaba desde perfiles falsos de Instagram. Pettinato también dijo que Gonet, quien sería el principal blanco del acoso que denuncia y que, según sus dichos, se extiende desde hace años, evalúa presentar una denuncia.

“Creo que Sofi va a hacer lo mismo. Creo que no hay que dejar crecer esto. Esto debe ser parte de un cuadro de salud mental suyo; esta obsesión que tiene con Sofi y también la obsesión con la idea de matarme y así ganarse el amor de ella”, planteó.

Ayer a la mañana, en Olga, Pettinaro dijo: “Hay una persona que se llama Hernán Bloquero en redes sociales, que tiene muchas cuentas falsas además de la suya, que está patológicamente obsesionado con Sofi Gonet. Cuando me puse de novio con ella, él se obsesionó de manera muy violenta conmigo. Y empezó a escribirme ‘te voy a matar’, ‘se te va a apagar la tele’, ‘te voy a ir a buscar a la puerta de Olga, te voy a pegar un tiro en la cabeza’, etc”.

Y continuó: “Recién cuando estábamos despidiendo a Gabriel Rolón [el psicólogo, invitado al programa], levanté la cabeza y estaba parado, mirándome a mí. Me hizo así [el gesto de cortarse el cuello] y se fue”.

Para finalizar, afirmó: “Acaba de suceder esto recién delante de nuestros ojos. Finalmente, se apersonó. El peligro yo siempre lo sentía lejano. Lo grave es que vino realmente a la puerta de Olga, adelante de todos ustedes, me amenazó recién, parado acá, y se fue, lo cual ya me da miedo de verdad y tengo que ir a denunciarlo”.