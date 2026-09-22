Homero Pettinato denunció por amenazas a un hombre que acosa a Sofía Gonet

El humorista Homero Pettinato presentó una denuncia el lunes por la noche por amenazas contra un hombre al que acusa de acosar desde hace unos 10 años a su exnovia, la influencer Sofía Gonet, conocida como “La Reini”. El episodio se desencadenó después de que esa persona, que ya le había enviado amenazas de muerte a través de las redes sociales, se presentó en la puerta de su lugar de trabajo y le hizo un gesto violento a través de una vidriera.

Según pudo saber LA NACION, el conductor del streaming Olga se presentó en la Comisaría 14 B de Palermo, de la Policía de la Ciudad, donde se inició una causa por “amenazas simples”. Las autoridades ya comenzaron a investigar el caso.

Homero Pettinato (Foto: Captura TV)

Poco después de tramitar la denuncia, el humorista habló en su cuenta de Instagram. “Es lo que hay que hacer cuando te pasa este tipo de cosas”, relató en el video. Además, dijo que en un principio las amenazas se limitaban al ámbito virtual y no creyó que escalarían de otra forma.

Según relató, el hombre lo contactaba desde perfiles falsos de Instagram. Pettinato también señaló que Gonet, quien sería el principal blanco del acoso que denuncia y que, según sus dichos, se extiende desde hace años, evalúa presentar una denuncia.

“Creo que Sofi va a hacer lo mismo. Creo que no hay que dejar crecer esto. Esto debe ser parte de un cuadro de salud mental suyo, esta obsesión que tiene con Sofi y también la obsesión con la idea de matarme y así ganarse el amor de ella”, planteó.

Y luego hizo un pedido a sus seguidores: “No quiero, por favor, que lo violenten, que lo amenacen, que lo persigan o que lo escrachen. No es para que se active el odio de Twitter y vayan todos con una antorcha a quemarlo en una plaza a una persona que está enferma”, agregó.

A su vez, puso en duda un evento que protagonizará esta semana. “El viernes tengo un show en el Centro Cultural San Isidro y es muy difícil para mí subirme a un escenario sabiendo que puede estar él ahí abajo”, completó.

Ya en la mañana de este martes, Pettinato habló con los medios. “La hostiga hace mucho a Sofi, todo el tiempo. Él considera que ella es de él, eso es lo grave. Piensa que tiene una misión de alejarla de todos los hombres. En algún momento se le va a aparecer a ella”, advirtió en diálogo con El Trece.

Y siguió: “Lo que sentí ayer fue una persona fuera de sí haciendo algo que tiene consecuencias gravísimas. Creo que es una persona que es un peligro”.

Gonet y Pettinato mantuvieron una relación a comienzos de 2025 y duró algunos meses, con idas y vueltas. La separación fue mediática, con acusaciones cruzadas e incluso una denuncia por extorsión que él presentó.

La palabra de Pettinato

El caso se conoció después de que el propio Pettinato contara el lunes el episodio que acababa de vivir y señalara en redes sociales a un usuario identificado como Hernán Bloquero. La cuenta mencionada por el humorista comparte publicaciones sobre Gonet y fotografías de tatuajes dedicados a ella.

“Hay una persona que se llama Hernán Bloquero en redes sociales, que tiene muchas cuentas falsas además de la suya, que está patológicamente obsesionado con Sofi Gonet. Cuando me puse de novio con ella, él se obsesionó de manera muy violenta conmigo. Y empezó a escribirme ‘te voy a matar’, ‘se te va a apagar la tele’, ‘te voy a ir a buscar a la puerta de Olga, te voy a pegar un tiro en la cabeza’, etc”, contó ayer sobre el final de su programa de Olga, Soñé que volaba.

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Y continuó: “Recién cuando estábamos despidiendo a Gabriel Rolón [el psicólogo, invitado al programa], levanté la cabeza y estaba parado, mirándome a mí. Me hizo así [el gesto de cortarse el cuello] y se fue”.

“Acaba de suceder esto recién delante de nuestros ojos. Finalmente, se apersonó. El peligro yo siempre lo sentía lejano. Lo grave es que vino realmente a la puerta de Olga, adelante de todos ustedes, me amenazó, recién parado acá y se fue. Lo cual ya me da miedo de verdad y tengo que ir a denunciarlo”, cerró el humorista.

Más tarde, Gonet contó detalles del acoso que sufre desde hace 10 años por parte de esta persona. “Siempre que conté que salía con alguien, él estallaba. Desde antes de hacerme conocida que sube cosas de mí a redes y se hace tatuajes de mis ojos y de mi nombre. Hizo rituales con mi nombre, con sales, velas y mis fotos”, expresó la influencer anoche en un streaming de Telefé.