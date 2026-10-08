Claudia Villafañe, Dalma y Gianinna se dieron vuelta para no ver una foto del cuerpo de Maradona en el juicio

Un episodio de tensión se vivió en el inicio de los alegatos finales de los fiscales generales adjuntos de San Isidro en el juicio por la muerte de Diego Maradona luego de que Claudia Villafañe, Dalma y Gianinna le dieran la espalda a la pantalla que mostraba el cuerpo del exjugador momentos después de su fallecimiento.

El hecho ocurrió en medio de la alocución de Patricio Ferrari, uno de los representantes del Ministerio Público. El letrado pretendía mostrarle a los jueces y al resto del público en qué estado se encontraba el cadáver del astro al momento de su muerte.

“Así murió Maradona. El triste final de ese 25 de noviembre [de 2020]. Es la cronología de una muerte anunciada la que tenemos a la vista. Esta imagen es el fin de toda la actividad y no actividad que hicieron las personas que debieron estar a cargo de la salud del paciente”, manifestó Ferrari, mientras exhibía la imagen.

El momento en que Claudia Villafañe, Dalma y Gianinna se dan vuelta para no ver una foto del cuerpo de Maradona

Se puede observar, por el video de la transmisión de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, cómo Villafañe aparece de espaldas al fiscal, con el rostro hacia una de las paredes del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°7 de San Isidro.

Al igual que su madre, Dalma y Gianinna tampoco sostuvieron la mirada. Sin embargo, las familiares del exfutbolista decidieron permanecer en la audiencia, luego de que los fiscales le consultaran si preferían abandonar el lugar.

“Estamos en condiciones de afirmar con certeza que existió un grupo de improvisados que olvidaron que trataban a un paciente vulnerable y complejo. Indudablemente, ese grupo de improvisados ha incrementado el riesgo por fuera de lo permitido, algunos de ellos con indiferencia. Ninguno de los imputados ha logrado conmover los extremos de la imputación”, aseguró Ferrari.

Gianinna Maradona llega a los tribunales de San Isidro Ricardo Pristupluk

El representante fiscal hace alusión principalmente al neurocirujano Leopoldo Luque, a quien describió como el médico de cabecera de Maradona.

También incluyó entre los “improvisados” a otros acusados, como Nancy Forlini, coordinadora médica; la psiquiatra Agustina Cosachov, el psicólogo Carlos Díaz, el coordinador de enfermeros Mariano Perroni y el enfermero Ricardo Almirón.

Continúa el juicio por la muerte de Diego Maradona. Vadim Mischanchuk ; Dr Onetto; Leopoldo Luque Ricardo Pristupluk

“Todos ellos asumieron voluntariamente ese rol y, en el marco de esa temible internación, infringieron los deberes a su cargo, ejecutaron acciones contrarias al arte de curar, omitieron todos los actos que debían ejecutar y colocaron a Maradona en una situación de desamparo, librándolo a su suerte”, afirmó.

En la actual jornada se conocerá si Ferrari, junto a Cosme Iribarren, otro de los fiscales, pedirá o no condenas para los siete imputados sentados en el banquillo de los acusados.