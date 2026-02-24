Comenzó el juicio contra la “narcomodelo” y su pareja por el tráfico de estupefacientes en el NOA

A la hora de la presentación de su caso, el fiscal general Eduardo Villalba, coordinador del Distrito Salta del Ministerio Público, fue enfático: afirmó que hay abundante evidencia para probar que Joaquín Tolaba y la modelo Martina Oliva, ex Miss Orán, eran líderes de una organización criminal que ejecutó decenas de viajes de transporte de estupefacientes hasta que el 6 de febrero del año pasado fueron detenidos tras un megaoperativo que incluyó una persecución a más de 180 kilómetros por hora cerca del límite entre Salta y Jujuy y el secuestro de 15 kilos de marihuana.

La audiencia ante el Tribunal Oral Federal N°1 de Salta, integrado por las juezas María Alejandra Cataldi, Gabriela Catalano y Marta Liliana Snopek, tuvo una particularidad: los acusados siguieron el inicio del juicio por Zoom y se negaron a prestar declaración.

Pero el fiscal Villalba requirió la presencia física de ambos en la sala de debate; para sostenerlo, afirmó que la exposición de Oliva en redes sociales, a pesar de estar en condición de prisión domiciliaria −a la que la fiscalía se opuso−, ameritaba que se la obligara a estar de cuerpo presente en el juicio en su contra, y no a través de una pantalla. La modelo suele publicar contenido en la web mostrando sus prendas de ropa y otro tipo de lujos. Además, tiene un emprendimiento en el que vende carteras e indumentaria femenina.

El tribunal hizo lugar al pedido de la fiscalía y, desde la próxima audiencia, Tolaba y la llamada “narcomodelo”, de 24 años, estarán sentados en el banquillo en la salta de debate.

En primer turno, el fiscal Villalba, junto con la auxiliar fiscal Florencia Altamirano, repasaron la información recogida en la instrucción y recordaron que otros cinco integrantes de la organización atribuida a la pareja ya recibieron condenas tras admitir su culpabilidad en dos juicios abreviados. Se trata de Juan Alberto Romero, Ángela Cuenca, Benjamín Michel Delgado, Roberto Carlos Leiton y José Burgos, que recibieron penas de entre 4 y siete años de prisión por delitos como transporte de estupefacientes agravado por el número de intervinientes y por el delito de resistencia a la autoridad y tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

“De acuerdo a las evidencias reunidas, la banda era liderada por Tolaba y Oliva. La pareja dirigía viajes desde la ciudad de Orán hasta la ciudad de Salta con cargamentos de marihuana que era vendida a José Burgos, quien luego la comercializaba entre otros revendedores . Por medio de tareas de campo e inteligencia, se pudo establecer que la modelo y Tolaba utilizaban dos vehículos, uno como ‘coche puntero’ y otro en el que iba la droga con, al menos, dos acompañantes. Para su arribo a Salta, los acusados utilizaban rutas alternativas, incluso desviándose por rutas jujeñas, lo que les demandaba varias horas de viaje, todo ello para evitar los controles de las fuerzas de seguridad”, alegó el representante del Ministerio Público.

Villalba señaló las evidencias que comprometen la participación de Tolaba y Oliva como líderes o jefes de esta organización narcocriminal y, en función de ello, adelantó que podrá probarlo durante el juicio, explicaron fuentes judiciales a LA NACION.

El oficial mayor Ignacio Serna, encargado de esa pesquisa y primer testigo en el juicio que comenzó hoy, dio detalles de la investigación. Mencionó el contenido del documento confeccionado en noviembre de 2024 a partir de los datos aportados por un informante anónimo que les había indicado que Tolaba y Oliva eran los jefes de una banda que traficaba marihuana desde San Ramón de la Nueva Orán hacia la ciudad de Salta. En ese informe se mencionaban vehículos, con sus marcas y dominios, y domicilios que fueron objeto de pequisas corroboratorias.

Los detectives de la PSA establecieron que Tolaba habría sido el encargado de negociar la compra de la droga con proveedores en Aguas Blancas, en la frontera con Bolivia atravesada por el río Bermejo. En la primera audiencia del juicio se reprodujeron mensajes de audio y de texto en los que, de forma encriptada, se referían a las operaciones, a la droga, los pagos y los viajes.

Fuentes judiciales dijeron a LA NACION que, en su exposición, el oficial Serna mencionó que habían determinado que la organización habría realizado al menos 31 operativos de transporte de drogas. Cuando se confirmó que el 5 de febrero de 2025 se realizaría un nuevo viaje, decidieron actuar.

Siguiendo los movimientos de la banda en tiempo real, detectaron el convoy compuesto por una Toyota Hilux y un Citroën C3. En la camioneta 4x4 iban, como “punteros”, Ángela Cuenca, “El Perro” Tolaba y la ex Miss Orán; en el auto, que circulaba medio kilómetro más atrás, viajaban Delgado, Leiton y Romero.

De pronto advirtieron que, justo antes del expeaje Aunor, en el puesto de control del kilómetro 8 de la ruta 9, había un retén de uniformados: eran los agentes de la PSA que se habían apostado para cortarles el paso.

La Hilux fue retenida allí, pero los del Citroën, que iban detrás y notaron que los agentes comenzaban a revisar la camioneta, lograron girar en U por la ruta 9/34 hacia la rotonda de Torzalito; hubo una persecución en la que los fugitivos pisaron el acelerador a fondo.

Mientras volaban por la ruta 9 y, luego por la ruta provincial 112 a casi 180 kilómetros por hora, desde las ventanillas del Citroën C3 comenzaron a descartar panes de marihuana hacia la banquina. Pero la carrera tuvo su precio: el coche se despistó y se estrelló en un pastizal en la finca San Juan de Dios, situada ya en Jujuy, a pocos kilómetros del límite con Salta. Allí fue detenido Juan Romero. Leiton fue detenido el 20 de febrero de ese año por la PSA, en Orán. Pero Delgado era escurridizo.

El 21 de julio de 2025, la policía de Salta lo detectó en la vivienda de Ángela Cuenca, en Pichanal, pero escapó saltando una tapia y se internó en el monte, donde se escabulló. Una semana después volvió a fugarse cuando fue ubicado en un taller mecánico de esa misma localidad. La fiscalía describió esa facilidad para la fuga, con residencias alternadas en la zona de frontera y en Bolivia y un patrón de movilidad basado en camionetas 4x4.

Para esa fecha, los peritajes también establecieron que Delgado había descartado una línea telefónica y que el día del operativo de tráfico frustrado el 5 de febrero de 2025 se había comunicado con El Perro Tolaba cuando los vehículos cruzaban por San Pedro, Jujuy, uno de los atajos utilizados por los narcos para evadir controles.

La caída de Delgado fue singular: el 5 de octubre de 2025 volcó con su camioneta Toyota Hilux cuando circulaba por la ruta 50 a toda velocidad. A juzgar por el estado en el que quedó la 4x4, se salvó de milagro. Fue trasladado al hospital San Vicente de Paul; allí se identificó con el nombre de su hermano. Pero esa internación, que parecía rutinaria, se convirtió en la pista decisiva.

Personal de la PSA que seguía el caso y que buscaba al joven que llevaba, para entonces, ocho meses prófugo, reconoció la Hilux destruida, secuestrada en la comisaría de Orán, como el vehículo que usaba Delgado y que se veían en las fotos que subía a sus redes sociales, para entonces objeto de una investigación abierta.

Así que eso les allanó el camino para ir a verificar quién era el que estaba internado en el Hospital San Vicente de Paul. Lo identificaron y lo pusieron a disposición de la Justicia, que no perdió tiempo: lo imputó en una audiencia virtual y le dictó la prisión preventiva.

En noviembre del año pasado, en juicio abreviado, aceptó una sentencia a siete años de cárcel. Ese resultado puede prefigurar la pena que podrían recibir Tolaba y Oliva en caso de ser condenados en este juicio oral desarrollado desde hoy en Salta.