Cayó el último prófugo de la banda narco que lideraba “Miss Orán”

Ocho meses después de haberse esfumado, Benjamín Michel Delgado terminó cayendo por un golpe de azar. La justicia federal de Salta lo buscaba como al último engranaje suelto de una organización narcocriminal desbaratada a comienzos de año, liderada por un comerciante y su pareja, la modelo Martina Oliva, conocida en la región como “Miss Orán”. La fuga llegó a su fin cuando la camioneta en la que viajaba volcó en la ruta nacional 50. Delgado fue trasladado al hospital, y esa internación, que parecía rutinaria, se convirtió en la pista decisiva: permitió identificarlo, imputarlo en una audiencia virtual y dejarlo bajo prisión preventiva , tal como informó el Ministerio Público Fiscal.

De acuerdo con la auxiliar fiscal Florencia Altamirano, Delgado intentó ocultar su identidad en el hospital dando el nombre de su hermano, pero personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) reconoció el vehículo siniestrado como el mismo que el prófugo solía exhibir en sus redes sociales. Ese cotejo se produjo el 6 de octubre, cuando los agentes vieron en distintos medios la noticia del vuelco, se presentaron en la dependencia policial de Orán y, al comprobar la patente, confirmaron que se trataba de la camioneta de Delgado, a quien luego identificaron en una cama del Hospital San Vicente de Paul . El imputado tenía pedido de captura nacional e internacional desde marzo, agregado el riesgo procesal de fuga que la fiscalía subrayó ante la jueza.

El imputado Benjamín Michel Delgado volcó cuando iba al volante de una camioneta Toyota Hilux por la ruta 50 Policía de Seguridad Aeroportuaria

La fiscalía le atribuye a Delgado la coautoría del delito de transporte de estupefacientes agravado por el número de intervinientes y tres hechos de resistencia a la autoridad. La audiencia se celebró de forma remota, con el acusado conectado desde el centro de salud, donde permanece internado desde el 5 de octubre, y culminó con la prisión preventiva ante la magnitud de la escala penal y el peligro de fuga acreditado por sus evasiones previas.

La detención de Delgado cierra el cerco judicial sobre la organización que, según la investigación, operaba con un esquema de convoy para ingresar droga desde la frontera con Bolivia hacia Orán y, desde allí, a la ciudad de Salta. El 5 de febrero, la PSA interceptó una Toyota Hilux conducida por Gustavo Tolaba en la que viajaban también Martina Oliva y Ángela Cuenca, mientras que, a unos 500 metros, un Citroën C3 conducido por Delgado trasladaba la carga principal: 15 kilos de marihuana. Al advertir el control, el C3 hizo un giro en U, escapó por la ruta provincial 112 a más de 180 kilómetros por hora y sus ocupantes arrojaron paquetes por las ventanillas para descartar evidencia.

La camioneta Toyota Hilux volcada que era conducida por el prófugo Policía de Seguridad Aeroportuaria

La persecución terminó en una finca conocida como San Juan de Dios, ya en Jujuy, donde el Citroën fue hallado entre la maleza y se detuvo a Juan Alberto Romero. Delgado logró huir junto a otro integrante, identificado como Leiton , con quien permaneció en fuga hasta que este último fue capturado el 20 de febrero en Orán durante un allanamiento de la PSA. Para esa fecha, los peritajes también establecieron que Delgado había descartado una línea telefónica y que, el día del operativo frustrado, se comunicó con Tolaba cuando los vehículos cruzaban por San Pedro (Jujuy), uno de los atajos utilizados para evadir controles.

Las maniobras de Delgado para eludir a la justicia se repitieron a mediados de año: el 21 de julio, la policía lo detectó en la vivienda de Cuenca, en Pichanal, pero escapó saltando una tapia y se internó en el monte. Una semana después volvió a fugarse cuando fue ubicado en un taller mecánico de esa misma localidad. La fiscalía lo describió como un sospechoso “escurridizo”, con residencias alternadas en la zona de frontera y en Bolivia y un patrón de movilidad basado en camionetas.

La imputación fue requerida por la auxiliar fiscal Florencia Altamirano, en el marco de una investigación que lleva adelante la Fiscalía de Distrito Policía de Seguridad Aeroportuaria

El caso tiene como figura más resonante a Martina Oliva, ex “Miss Orán”, de 23 años, que quedó detenida en el operativo de febrero y luego fue procesada con prisión preventiva por el delito de transporte de estupefacientes agravado. En aquella audiencia, la jueza Mariela Giménez avaló medidas de investigación como peritajes telefónicos y el levantamiento de secreto bancario y financiero de los imputados.

El mismo expediente da cuenta de que Oliva tenía una participación activa en los viajes y que, junto a Tolaba, cumplía el rol de “auto puntero”. Es decir, el vehículo que circula por delante para advertir controles y abrir paso al transporte principal, que en este caso llevaba Delgado. En esa línea, los registros de cámaras y antenas de telefonía permitieron reconstruir 34 trayectos entre Orán y Salta , con un patrón repetido: la ida, por rutas alternativas, se extendía entre seis y siete horas; el regreso, ya sin carga y por vías principales, insumía apenas dos.

Prisión preventiva para la modelo narco Ministerio Público Fiscal de Salta

Al momento de definir la prisión preventiva de Delgado, la fiscalía insistió en la gravedad del caso, su rol dentro del engranaje del convoy y la elevada escala penal prevista para el transporte de estupefacientes agravado. También ponderó su conducta reciente: intentó falsear su identidad tras el vuelco de la Hilux y mantuvo reiterados intentos de fuga, lo que, para el MPF, torna inviable la adopción de medidas alternativas menos gravosas. La jueza coincidió con esos argumentos y ordenó su alojamiento bajo prisión preventiva.

A juicio

La causa principal había avanzado de manera significativa en septiembre: los presuntos líderes y otros dos integrantes fueron enviados a juicio oral, mientras que otros dos acusados aceptaron acuerdos de juicio abreviado y ya recibieron condena. Con Delgado finalmente bajo custodia, la fiscalía considera cerrado el capítulo de las capturas pendientes y anticipó que los detenidos del 5 de febrero, incluido el receptor de la droga en Salta, están próximos a sentarse en el banquillo.

La secuencia que derivó en la caída del último prófugo tuvo un elemento fortuito: la PSA supo de su accidente por noticias difundidas en medios y, al reconocer la camioneta que el propio Delgado exhibía en redes, logró identificarlo en el hospital. Esa confirmación, más el parte médico que autorizó la realización de la audiencia, despejó el camino para la formalización de la imputación y la medida de coerción.

Prisión preventiva para la modelo narco Ministerio Público Fiscal de Salta

Desde la fiscalía remarcan que la investigación se inició en noviembre de 2024 y que, más allá de la detención del convoy con 15 kilos de marihuana, se pudo acreditar el funcionamiento sostenido de la organización: contactos en el límite con Bolivia, acopio en Aguas Blancas, tránsito hacia Orán y un último tramo hasta Salta, con logística de vehículos de alta gama y comunicaciones cruzadas entre los involucrados. El engranaje, que colocaba a Tolaba, Oliva y Cuenca por delante como punteros y a Delgado como transportista, quedó plasmado en los peritajes de comunicaciones y en la evidencia de ruta reunida por la PSA.