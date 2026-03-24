Comienza en Río de Janeiro el juicio contra la abogada santiagueña: qué pena podría recibir

El juicio contra Agostina Páez, la abogada santiagueña acusada de haber realizado gestos racistas contra empleados de un boliche de Río de Janeiro, comenzará hoy, y la joven, de 29 años, se enfrenta a una pena máxima de 15 años de prisión.

Fuentes del caso informaron a la agencia Noticias Argentinas que la parte acusatoria, la fiscalía y la querella expondrán sus conclusiones en la primera audiencia en el Tribunal Penal N°37, a cargo del juez Guilherme Schilling Pollo Duarte.

Páez está detenida con prisión domiciliaria por tres hechos de injuria racial, un delito que prevé una pena máxima de 15 años y no es excarcelable.

A La Abogada Argentina Agostina Páez, De 29 Años, Le Confiscaron El Pasaporte Tras Hacer Comenta

El conflicto que derivó en su detención ocurrió el 14 de enero pasado y tuvo su origen, según la versión de la imputada, en una discusión con los mozos de un bar de Ipanema por una cuenta mal cobrada. Allí había ido con amigas con las que estaba de vacaciones en las playas cariocas.

La abogada santiagueña Agostina Páez, detenida en Río de Janeiro, donde será sometido a un juicio por haber hecho gestos racistas Instagram

La joven, asistida legalmente por la abogada Carla Junqueira −que representó a la actriz argentina Thelma Fardin en el juicio en Brasil contra Juan Darthés por abuso sexual−, afirmó inicialmente que se había ido del lugar a los gritos tras un altercado con los mozos, pero su gesto discriminatorio hacia uno de ellos quedó registrado en un video que se volvió viral y sirvió como prueba fundamental para la Justicia brasileña.

En un posteo que publicó en sus redes sociales el 11 de marzo pasado, Páez finalmente admitió el hecho como “una reacción muy grave” de su parte y añadió: “Por eso quiero pedir disculpas públicamente, algo que quería hacer anteriormente y, por recomendación de mi defensa anterior no lo hice”.

“Sé que no he cometido un pequeño error, algo sin importancia, sino que hice algo que estuvo muy mal y mi reacción ha sido muy grave, y me he equivocado, y estoy asumiendo mi responsabilidad y pagando las consecuencias de eso. Realmente pido disculpas de todo corazón a las personas que se han sentido ofendidas, heridas y humilladas por mi actitud”, dijo.

Le incautan el pasaporte a la abogada argentina Agostina Páez, tras insultos racistas en un bar de Brasil

También atribuyó sus actos a su “ignorancia” respecto de lo que era el racismo, y que ahora “está aprendiendo” que no fueron una simple ofensa sino algo que causó y aún causa dolor a muchas personas en Brasil.

Sostuvo, también, que los dos meses que lleva detenida y en un proceso penal han sido para ella “muy duros”, pero que en este tiempo ha podido “aprender lo que es el racismo” y que eso la ha llevado a “rever” sus actitudes, a cuidar sus palabras y a ser más respetuosas.

Ayer, el padre de Agostina, Mariano Páez, viajó a Brasil para acompañar a su hija en la primera audiencia. En diálogo con LN+ cuestionó la expectativa de pena que podrían solicitar los acusadores y también llamó la atención sobre el estado de salud de la joven. “Creo que el pedido de 15 años es una locura, no es un crimen”, afirmó.

Describió que por causa de este proceso judicial su hija atraviesa un cuadro de “depresión profunda” y, por eso, es asistida por psicólogos y psiquiatras. “Tiene pánico, ni a mí me contesta el celular por dos o tres días porque no se levanta de la cama”, aseveró.