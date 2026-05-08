Atraparon a un ladrón de automóviles que se había escondido en una cucha de perro

La Policía de la Ciudad capturó a dos ladrones de autos luego de una persecución que comenzó en la avenida General Paz y terminó varios kilómetros dentro del territorio bonaerense, en la zona cerca a Villa Insuperable, en La Matanza. Uno de los sospechosos fue detenido cuando descendió del vehículo e intentó escaparse a pie. La fuga duró pocos minutos, fue capturado cuando estaba escondido en una cucha de perro.

Ese detenido tenía dos pedidos de captura pendientes, uno emitido por el Tribunal Oral en la Criminal Correccional N° 25 en un expediente de encubrimiento agravado y el otro, por robo calificado, en una causa que se tramita en el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 4 de Lomas de Zamora.

Todo comenzó cuando la Policía de la Ciudad fue notificada sobre el robo de un auto que estaba estacionado en Mercedes y Asunción, en el barrio porteño de Villa Devoto. A partir de los datos obtenidos por los lectores de patentes del Anillo Digital y el monitoreo de cámaras de seguridad, los policías detectaron el buscado Ford Fiesta azul en la avenida General Paz, a la altura de la bajada de avenida de los Corrales. Allí, un patrullero alcanzó al vehículo robado y se inició la persecución en territorio bonaerense. Las fuerzas de seguridad de uno y otro lado de la General Paz pueden cruzar hacia el otro distrito en caso de encontrarse tras sospechosos que buscan huir.

Los delincuentes, finalmente, optaron por descender del vehículo en el cruce de Colón y Reconquista, en el partido de La Matanza, para continuar la fuga a pie. Casi de inmediato fue atrapado uno de ellos.

Mientras los policías buscaban al otro sospechoso, una vecina alertó sobre la presencia de un desconocido en su jardín. Ese delincuente fue capturado cuando estaba dentro de la estructura plástica que es usada como cucha por el perro de esa mujer.

Al ser consultados los antecedentes de ese hombre, se visualizó que registraba dos pedidos de capturas vigentes: una por encubrimiento agravado y otra por robo calificado.