Expulsaron del país al ciudadano ruso acusado de orquestar operaciones mediáticas contra el Gobierno

En un procedimiento coordinado por el Ministerio de Seguridad Nacional, el Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA) expulsó del país a Dmitrii Novikov, el ciudadano ruso acusado de liderar una supuesta campaña de desinformación para “desestabilizar” y “atentar contra las instituciones” argentinas. Formalmente, fue echado por infracción a la Ley de Migraciones y por sospechas de que llevó a cabo actos que atentaron contra el orden democrático de la República Argentina.

Según informó la Policía Federal en un comunicado, la causa inició a principios de abril cuando Novikov arribó al aeropuerto internacional de Ezeiza en calidad de turista. Luego se instaló en un domicilio en Lanús, donde “fue monitoreado en todo momento por personal de la Secretaria de Inteligencia de Estado (SIDE)”.

Así fue la extradición del ruso Dmitri Novikov

Ante esta situación y a instancias de un informe reservado vinculado a cuestiones de seguridad nacional, su residencia fue cancelada por la Dirección Nacional de Migraciones.

Para el Gobierno, el acusado podría estar vinculado con el Lakhta o “La Compañía”, un proyecto presuntamente enfocado en la creación y difusión de contenido digital destinado a fomentar campañas de desinformación política y manipulación en redes sociales, actividades que ya han sido denunciadas en nuestro país y en los Estados Unidos. El comunicado precisó que Novikov habría sido arrestado en la República Dominicana y expulsado de ese país por tal delito.

La semana pasada, y por orden del juez federal Julián Ercolini, efectivos de la División Comisaría de Asuntos Migratorios de la PFA y personal de la Dirección Nacional de Migraciones arrestaron a Novikov en el domicilio en el que había sido ubicado y monitoreado.

El traslado de Dmitri Novikov a Ezeiza Prensa Policía Federal

Tras pasar, desde el 1° de mayo, en la Alcaidía de la Policía Montada, en la calle Cavia, ayer fue trasladado por personal de la Federal al aeropuerto internacional Ministro Pistarini. Desde Ezeiza, y ante la presencia del cónsul de la Federación Rusa en la Argentina, partió en un vuelo de Turkish Airlines rumbo a Estambul, Turquía.

ATRAPAMOS AL LÍDER RUSO DE LAS FAKE NEWS



Dmitrii Novikov entró como turista, pero venía a operar, desestabilizar y atentar contra nuestras instituciones. Una amenaza para el orden democrático.



Lo detectamos, lo detuvimos y lo vamos a expulsar.



Reglas claras. Ley y orden. pic.twitter.com/dR1gvjS9ur — Alejandra Monteoliva (@AleMonteoliva) May 1, 2026