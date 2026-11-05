Detuvieron en Tucumán a dos jóvenes brasileños acusados del homicidio de un creador de videojuegos norteamericano

Tamir Nadav tenía 46 años y era desarrollador de videojuegos. Había nacido en los Estados Unidos, pero por cuestiones laborales vivía en Brasil. Lo asesinaron. El 19 de septiembre pasado, su cuerpo fue hallado en estado de descomposición en una residencia de lujo de Maringá, un municipio del noroeste del estado de Paraná. Por el homicidio se ordenó la captura de dos jóvenes que vivían con él y que, después del crimen, huyeron a la Argentina. Finalmente, fueron ubicados y detenidos por personal de la Policía Federal Argentina (PFA) en San Miguel de Tucumán.

“Los dos sospechosos detenidos están acusados del secuestro y asesinato de Nadav”, informó la PFA en un comunicado de prensa. Se enfrentan a una pena máxima de 30 años de prisión.

Los supuestos homicidas, identificados como Kauã Kazahaya de Arruda, de 20 años, y Angelina Oliveira da Silva, de 19, quedaron a disposición del juez federal Guillermo Díaz Martínez, quien estará a cargo del juicio de extradición.

“El homicidio ocurrió en septiembre pasado en Jardim Novo Horizonte I, en Maringá, en el estado brasileño de Paraná. En el interior de una casa fue hallado el cadáver de Nadav en avanzado estado de descomposición. El cadáver estaba atado de pies y manos a la cama. Los dos sospechosos residían en el domicilio de la víctima y habrían ocultado su desaparición”, informaron fuentes al tanto de la detención de los sospechosos.

Nadav estuvo desaparecido dos semanas, desde el 3 de septiembre. Los dos jóvenes le habrían dicho a la exesposa de la víctima que el desarrollador de videojuegos se había ido de viaje.

Tamir Nadav, la víctima Redes sociales

“Las investigaciones de los detectives brasileños determinaron que los sindicados homicidas habrían utilizado recursos financieros de la víctima después de su desaparición para hacer compras, como dos relojes valuados en 9800 reales que fueron abonados por medio de una transferencia de la aplicación Pix vinculada a la cuenta de Nadav para simular que aún seguía con vida y en actividad habitual”, explicaron desde la PFA.

Pero la pareja, de un momento a otro, abandonó la residencia de la víctima y huyó. En los últimos días, a las oficinas del Departamento Interpol de la PFA llegó un pedido de “cooperación internacional” ante la sospecha de que los homicidas estaban en la provincia de Tucumán. Había constancias de su paso por Paraguay, previo a su ingreso a la Argentina.

Las detenciones estuvieron a cargo de la Policía Federal Argentina (PFA)

“A partir de la información recibida, detectives de la Delegación Tucumán de la División Unidad Operativa Federal (DUOF) de la PFA desplegaron distintas tareas que permitieron establecer el posible paradero de los sospechosos y concretar finalmente sus detenciones”, dijeron en el citado comunicado. Kazahaya de Arruda y Oliveira da Silva fueron atrapados en pleno centro de San Miguel de Tucumán.

“Ambos figuraban en un listado de prófugos de alto interés del Programa de Asistencia contra el Crimen Transnacional Organizado (PacCTO 2.0), en el marco de las actividades de la unidad de apoyo a las investigaciones sobre prófugos (FIS) de Interpol, destinadas a la localización y captura de fugitivos internacionales, circunstancia que otorga especial relevancia al procedimiento realizado destinado a localizar fugitivos buscados por delitos graves”, sostuvieron desde la PFA.

Según publicaron medios brasileños, Nadav tenía más de 20 años de experiencia en la industria de los videojuegos. Entre los títulos en los que había trabajado se encuentran Minecraft: Story Mode, The Walking Dead: A New Frontier, Batman: The Telltale Series, Marvel Guardians of the Galaxy: The Telltale Series y NBA 2K19.