Cómo fue el violento robo a la abuela influencer de San Isidro

Tres jóvenes asaltaron la propiedad de Mónica Mancini en Martínez el 9 de enero pasado. La “abuela influencer” de 82 años padeció agresiones físicas y amenazas en su casa durante la madrugada. El fiscal Patricio Ferrari y efectivos de la DDI local establecieron la identidad de los autores materiales del hecho y la investigación judicial comprobó que integrantes de la banda del Millón lideraron el ataque desde unidades penitenciarias bonaerenses.

¿Cómo ocurrió el asalto en la vivienda de Martínez?

Una cámara de seguridad en la habitación de la víctima registró el inicio del ataque a las 3.57, cuando dos delincuentes entraron al dormitorio donde descansaba Mancini, mientras que un tercer cómplice permaneció en otro sector de la planta alta. Los asaltantes mantuvieron cautiva a la mujer hasta las 5.30. Antes de escapar, los sujetos ataron de pies y manos a la víctima, según la filmación a la que tuvo acceso LA NACION.

El video del violento asalto a la "abuela influencer"

Mancini describió el nivel de agresividad de los atacantes en su declaración testimonial ante la justicia: “Me amenazaban con arrojarme agua caliente si no decía la verdad, recuerdo que decían entre ellos ‘vamos a buscar agua caliente sino dice nada’, también el sujeto dos me decía ‘esto es una zona liberada señora’. Durante todo ese tiempo yo escuchaba que también había otro sujeto en la planta de arriba, es decir, un tercer sujeto con el que se comunicaban”.

Las imágenes captaron amenazas de muerte inmediatas. Uno de los ladrones gritó apenas entró al cuarto: “Callate o te mato”. Los delincuentes menores de edad recibieron instrucciones precisas durante todo el desarrollo del asalto en Martínez.

Las imágenes de los delincuentes que ingresaron al domicilio de la "abuela influencer" Captura

Planificación y dirección desde los penales bonaerenses

La pesquisa del fiscal Ferrari y la policía bonaerense evidenció que el golpe tuvo origen en cárceles de la provincia, cuando dos líderes de la organización criminal coordinaron el robo mediante una videollamada en tiempo real. Los autores materiales cumplieron órdenes directas de internos alojados en la cárcel de Melchor Romero y la Unidad 9 de La Plata.

Fuentes policiales detallaron la modalidad de mando: “Los ladrones fueron guionados en todo momento por uno de los líderes de la banda que esta preso en una cárcel bonaerense. Era quien aportaba los datos de la víctima”. El juez de Garantías Esteban Rossignoli ordenó allanamientos en los penales para recolectar pruebas sobre esta conexión.

El intendente Ramón Lanús cuestionó la falta de control en los centros de detención. Según el jefe comunal: “Es muy difícil comprometerse con ‘el que las hace las paga’ si por más que los agarremos y encerremos van a seguir operando desde la cárcel. Es ridículo que desde la cárcel personas que están vinculadas con delitos como estos sigan marcando casas y comandando robos”.

Los delincuentes amenazaron a la señora de 82 años Captura

La banda utilizó herramientas tecnológicas para profundizar el despojo. Una fuente del caso precisó: “Como la víctima no tenía mucho dinero en su casa, los ladrones, bajo amenaza de muerte, obligaron a Mancini a entregarles sus claves de homebanking e hicieron transferencias hacia cuentas de billeteras virtuales de otros integrantes de la banda alojados en cárceles bonaerenses”.

Los líderes penitenciarios supervisaron cada movimiento de los jóvenes en la casa. Una fuente judicial ratificó: “Durante el robo, los delincuentes le exigieron a la víctima dinero y joyas. En todo momento fueron guiados por uno de los líderes de la banda que estaba detenido en una cárcel bonaerense. La comunicación fue por medio de una videollamada”. La agresividad de los sujetos afectó a la mujer, quien posee 212.000 seguidores en su cuenta de Instagram.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA a partir de un artículo firmado por Gabriel Di Nicola.