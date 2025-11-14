Qué pasó con la joven que le hizo RCP a Fernando Báez Sosa y por qué quedó fuera del documental de Netflix

Virginia Pérez Antonelli, la joven que le hizo RCP a Fernando Báez Sosa, expresó su disconformidad con el nuevo documental de Netflix sobre el crimen, 50 segundos: El caso Fernando Báez Sosa, estrenado este jueves. La producción audiovisual no incluyó su testimonio, a pesar de su rol fundamental como testigo en el proceso judicial que condenó a los responsables del asesinato ocurrido en Villa Gesell en 2020.

Qué dijo la joven que le hizo RCP a Fernando Báez Sosa

Virginia Pérez Antonelli utilizó sus redes sociales para manifestar su descontento con la serie. La joven compartió un posteo de un usuario de X llamao “@psbhf”, quien señaló la omisión de su figura en la narrativa del caso. El mensaje original destacaba su rol como una “heroína” que con 17 años auxilió a Fernando y lo acompañó hasta el final.

Virginia Pérez Antonelli tenía 17 años cuando le practicó maniobras de reanimación a Fernando Báez Sosa

Frente a esta publicación, Pérez Antonelli agregó un comentario propio con una fuerte crítica hacia la producción. “¡Algunos prefieren darle voz a asesinos y/o cómplices! ¿Pero quiénes somos nosotros para juzgar?”, escribió. La joven complementó sus palabras con el emoji de un billete con alas, un gesto que sugiere una motivación económica detrás de las decisiones editoriales del documental.

El cuestionamiento apunta a la inclusión de testimonios de algunos de los condenados y sus familiares, mientras que su participación, considerada crucial durante la etapa judicial, quedó fuera del relato que presenta la plataforma de streaming.

50 segundos: el caso de Fernando Báez Sosa, tráiler

Quién es Virginia Pérez Antonelli y por qué fue clave en el juicio

El 18 de enero de 2020, Virginia Pérez Antonelli, quien en ese momento tenía 17 años, se encontraba en las inmediaciones del boliche Le Brique. Tras la golpiza que sufrió Fernando Báez Sosa, ella fue una de las primeras personas que intentó auxiliarlo. Gracias a una capacitación que había recibido en la Cruz Roja, le practicó maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP).

Su testimonio en el juicio fue fundamental para reconstruir los momentos posteriores al ataque. “Vi a un chico tirado en el piso y me acerqué. Un chico de mi edad estaba arrodillado al lado de Fernando preguntando si alguien sabía hacer RCP. Como yo había hecho un curso en la Cruz Roja, me acerqué con otro chico, un civil, y le tomé el pulso. Como no tenía, le empezamos a practicar las maniobras”, sostuvo durante la audiencia.

El documental 50 segundos: El caso Fernando Báez Sosa se estrenó este jueves 13 de noviembre (Fuente: Netflix)

Su relato aportó detalles sobre el estado en que se encontraba la víctima y los esfuerzos desesperados por salvarle la vida, lo que la convirtió en una testigo de gran relevancia en el proceso que culminó con la condena de los ocho acusados.

La versión de los hechos en el documental de Netflix

El primer episodio de la serie, titulado El final del verano, aborda los sucesos que siguieron a la agresión frente a Le Brique. Para esta reconstrucción, la producción incluyó el testimonio de Maximiliano Rosso, oficial ayudante de la policía que llegó al lugar del hecho y también aplicó maniobras de RCP a Báez Sosa.

“Llego y me encuentro con un grupo de personas, con una persona tirada en el piso. En ese momento me aboqué solo a la persona que estaba tirada. Le tomo el pulso, porque veo que no se movía. En ese momento noto que no tenía pulso y comienzo a hacer maniobras de RCP”, relató Rosso en el documental.

La producción audiovisual sobre el caso consta de tres capítulos disponibles en la plataforma de streaming rodrigo-nespolo-10977

En una de las imágenes de video exhibidas, grabada por un testigo con su teléfono celular, se observa al oficial junto a los amigos de Fernando. En esa escena, Pérez Antonelli aparece brevemente, arrodillada en el suelo junto al grupo, aunque no se la identifica ni se menciona su intervención.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.