Gustavo Sofovich chocó contra una moto en Salguero y Coronado: “Yo fui el que llamó al 911”

Este martes por la mañana, Gustavo Sofovich protagonizó un choque contra una moto en la que iban dos personas sobre Jerónimo Salguero y Martín Coronado, en el barrio porteño de Palermo. El productor televisivo permaneció por más de una hora dentro de su Citroën DS4 a la espera de la llegada de los efectivos de la Policía de la Ciudad, que tuvieron que realizarle el test de alcoholemia. Finalmente, el resultado dio negativo.

Producto del impacto, resultó herida una mujer de 23 años que iba como acompañante en la moto Royal Enfield y que tuvo que ser trasladada al Hospital Rivadavia por personal del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) con diagnóstico de politraumatismos. El conductor, otro joven de 23 años, fue asistido en el lugar y también dio negativo en la alcoholemia.

Según informaron fuentes de Seguridad porteñas a LA NACION, la fiscalía dispuso labrar actuaciones por “lesiones” contra el productor. El hijo de Gustavo Sofovich se negó a bajar de su automóvil tras el choque hasta que llegaron los efectivos policiales para realizar el test.

Gustavo Sofovich chocó contra una moto en Salguero y Coronado Captura LN+

“No tenía yogurt y me fui a la estación de servicio a comprar dos. Cuando estaba volviendo, iba por Salguero, una moto me pasa por Coronado y me trata de pasar por la derecha... Eso pasó”, explicó sobre el momento del choque. “Van a imponer una realidad que no es. Estoy sentado en el auto, hace un frío... La policía quiere terminar con su procedimiento. Fue un accidente en la vía pública que tiene un proceso”, añadió en diálogo con radio Mitre.

El productor detalló que él mismo fue quien llamó al servicio de emergencias del 911 para informar sobre el siniestro ocurrido poco antes de las 6 de este martes. “Estoy esperando que vengan. Yo después me voy al gimnasio, hace hora y media que estoy acá detenido esperando que vengan a hacernos la alcoholemia”, remarcó.

Tras realizar el examen de alcoholemia, Sofovich —vestido con un conjunto deportivo negro y gorro de lana gris— negó haberse atrincherado, permaneció en las inmediaciones del lugar y a la espera de los resultados.

Sofovich, a la espera de los resultados de la alcoholemia Captura LN+

“Esto le puede pasar a cualquiera, pero todo esto es porque me llamo Sofovich. No pasó nada, esto es una locura”, dijo en diálogo con LN+ a casi tres horas de comenzado el incidente. “Hubiese venido a hablar hace una hora, pero el fiscal no me dejaba”, añadió. Tras esto, se retiró del lugar.