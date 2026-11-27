Seis hombres fueron procesados como para de una organización delictiva que sustraía camionetas 4x4 de la marca Toyota estacionadas en la vía pública. La banda habría operado, al menos, desde el 29 de septiembre de 2025 en los barrios porteños de Villa Urquiza, Villa Ortúzar y Chacarita.

La investigación fue dirigida por la Fiscalía de Distrito de los barrios de Saavedra y Núñez, a cargo del fiscal José María Campagnoli, con intervención del auxiliar fiscal Facundo Vidal, mientras que la resolución que procesó a los acusados fue firmada por la magistrada María Fabiana Galletti, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°37.

A la causa original, en la que la Fiscalía de Distrito de Saavedra y Núñez investigaba la sustracción de un vehículo denunciada el 10 de diciembre de 2025 en Villa Urquiza, se acumularon otros tres sumarios de las Fiscalías Nacionales en lo Criminal y Correccional N°52, N°59 y N°61 y los Juzgados N°22, N°53 y N°62, respectivamente, del mismo fuero.

De acuerdo con lo informado por el Ministerio Público Fiscal en su sitio web de noticias (www.fiscales.gob.ar), la banda había buscado datos en una plataforma de Inteligencia Artificial para facilitar la apropiación de vehículos de alta gama.

“El análisis del teléfono celular incautado a J.E.O. reveló que solía consultarle a Meta AI —la inteligencia artificial integrada en la aplicación de mensajería WhatsApp— ‘cómo robo una Hilux’”, se indicó en el mencionado portal de información judicial. Además, se indicó que el acusado usaba la IA para pedir consejos para facilitar la apropiación de otras camionetas Toyota.

“La investigación se inició el 10 de diciembre de 2025, cuando un hombre denunció en la Comisaría 12C de la Policía de la Ciudad el robo de su vehículo. Indicó que, cerca de las 22 del día anterior, había dejado su camioneta Toyota SW4 4x4 GR estacionada en la avenida Triunvirato al 5799, en Villa Urquiza, y que, cuando fue a buscarla esa mañana, ya no estaba. La fiscalía le dio intervención a la División Sustracción de Automotores y Autopartes de la Policía de la Ciudad, que logró vincular la investigación con otros tres casos similares y desarrolló gran parte de las medidas que permitieron identificar a los miembros de la organización”, se detalló en el sitio web de noticias del MPF.

Las imágenes de las cámaras de seguridad desplegadas en la zona del robo revelaron que la camioneta había sido sustraída cerca de las 3.20 del 10 de diciembre. Los ladrones llegaron en un Peugeot 208 y luego huyeron hacia la provincia de Buenos Aires.

El 11 de diciembre, a las 5, la camioneta apareció en la localidad bonaerense de Florida, partido de Vicente López. La habían abandonado, con el motor en marcha y la puerta del conductor abierta, en Vergara y Perú, luego de chocar contra el alambrado de las vías del tren Belgrano Norte. Tras las medidas de rigor, y por disposición de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIJ) de Vicente López Oeste, trasladaron el vehículo al playón de la comisaría 2ª de Vicente López, donde quedó resguardado. “Sin embargo, instantes después uno de los procesados, J.E.O., llegó al lugar e intentó sustraer la computadora ECU (Unidad de Control de Motor según sus siglas en inglés) de la camioneta, por lo que fue detenido y se le secuestró el celular”, se agregó.

Esa captura y el secuestro del celular del sospechoso resultaron, finalmente, claves para perfilar la organización delictiva y definir el rol de cada integrante.

El acusado identificado como J.E.O. fue condenado en mayo pasado por la justicia provincial a un año de prisión de ejecución condicional por el delito de hurto agravado por tratarse de un vehículo dejado en la vía pública, en grado de tentativa. Esa causa fue, justamente, la que llevó a la captura del hombre que había intentado llevarse la unidad de control de motor de la camioneta que estaba bajo resguardo en el playón de la comisaría mencionada.

De la extracción forense efectuada sobre el equipo surgió la intervención del hombre en el robo de ese vehículo, en otros hechos similares y la existencia de la banda.

Con esas evidencias, la Fiscalía de Distrito de los barrios de Saavedra y Núñez solicitó la acumulación de otros tres casos similares, que tramitaban ante los juzgados y fiscalías mencionados.

“A partir de esas denuncias, se atribuyeron a la organización los siguientes hechos: El 30 de septiembre de 2025 se denunció la sustracción de una Toyota Hilux que había sido estacionada la noche anterior en Ballivián al 2200, en Villa Ortúzar; el 16 de noviembre de 2025, los imputados J.E.O. y D.H.R. habrían sustraído otra Toyota Hilux, estacionada por su dueño en la avenida Triunvirato al 4200, en Villa Urquiza, mientras que el 19 de agosto de 2026, de acuerdo a las filmaciones analizadas, los acusados J.E.O. y L.O.A. llegaron en un Ford Escort a Giribone al 900, en Chacarita, y sustrajeron una Toyota SW4 que estaba estacionada en la vía pública. El 28 de agosto, el vehículo fue recuperado en la vivienda del imputado G.E.T., en el partido bonaerense José C. Paz, luego de que la empresa de rastreo satelital informara su ubicación”, se informó en la página web del MPF.

Y se agregó que el análisis de las cámaras de seguridad de la zona de este último hecho permitió identificar la patente del vehículo utilizado como apoyo y localizar el domicilio donde residían J.E.O. y L.O.A -uno de los tres procesados con prisión preventiva-, en Villa Maipú, partido de San Martín.

“Los miembros de esta agrupación contaban con herramientas específicas para acceder al interior del habitáculo y encender el motor de los vehículos. También se destaca el plan previo que los integrantes tenían y mantuvieron: ingresar a la ciudad de Buenos Aires en horario nocturno, encontrar una camioneta —generalmente— en una misma zona geográfica que abarca la Comuna 12 el año pasado y 15 en este, sustraerla y llevarla de nuevo hacia la provincia de Buenos Aires para asegurarla y prepararla para su entrega —previamente coordinada—”, se destacó en la acusación formulada por el fiscal Campagnoli y el auxiliar fiscal Vidal

También fueron definidos los roles que cumplía cada uno de los sospechosos: J.E.O. sería quien ejecutaba directamente los desapoderamientos de los vehículos en la vía pública; G.E.T. aportaría, a cambio de un pago, un predio para resguardar las camionetas sustraídas hasta su venta; A.G.B. presentaría a los potenciales compradores y, en su taller mecánico, repararía o desarmaría para obtener autopartes los vehículos que le llevaba J.E.O.; M.M.J.B. actuaría como “intermediario comercial con una amplia red de compradores de camionetas y autopartes”; y D.H.R. cumpliría un rol funcional en los posteriores traslados o entregas de los vehículos. Este último fue detenido el 19 de junio pasado en el marco de una investigación del Juzgado de Garantías N°7 del Departamento Judicial de Quilmes.

Por sui parte, la jueza Galletti señaló en su resolución que “la actividad delictiva se llevaba a cabo con una clara distribución de roles distintos pero concatenados y consistía principalmente en la apropiación ilegítima de camionetas de alta gama marca Toyota estacionadas en la vía pública para su posterior comercialización”.

Agregó la magistrada que “entre los miembros hacían tareas para identificar las camionetas (de acuerdo a los que se desprenden de sus conversaciones se enviaban fotografías de las camionetas en cuestión) y, luego de su sustracción, poseían lugares para resguardarlas mientras ubicaban un comprador. Algunos de sus miembros —también de acuerdo a lo explicado— eran los encargados de conseguir a los posibles compradores”.