Una investigación que comenzó en abril del año pasado, cuando detectives de la Policía Federal Argentina (PFA) descubrieron un “pasamanos” de drogas en un complejo de departamentos del partido bonaerense de Tigre, derivó en el secuestro de 87 kilos de cocaína que pertenecían a un clan internacional liderado por un narco boliviano conocido como Bronko.

Así lo informaron a LA NACION fuentes de la PFA. Se trata de una investigación a cargo de la jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado. Según se informó, en abril del año pasado la División Operaciones Federales de la Superintendencia de Drogas Peligrosas de la PFA descubrió a dos sospechosos que se pasaban droga: un boliviano y un uruguayo, con un frondoso prontuario.

“El sospechoso uruguayo pudo huir, pero el ciudadano boliviano fue detenido y tras la requisa de su auto se incautaron 40 kilos de cocaína de máxima pureza”, informó la PFA en un comunicado de prensa.

Por orden de la jueza Arroyo Salgado, los detectives de la PFA allanaron el departamento y la baulera del uruguayo; allí secuestraron 3000 pastillas de MDMA, 170.000 dólares, 10 millones de pesos, relojes de primeras marcas y vehículos de alta gama con matrículas truchas.

La investigación, en la que también participan detectives del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la PFA, continuó para determinar la operatoria de la banda.

“Los detectives policiales constataron que el prófugo uruguayo utilizaba al menos otras tres identidades falsas; con un análisis pormenorizado de documentos, reconstruyeron los hechos a partir del seguimiento de cámaras privadas y públicas, y el análisis y entrecruzamiento de antenas telefónicas”, se agregó en el citado comunicado de prensa.

Los billetes de dólares y billetes de dólares secuestrados PFA

Según se explicó, con la implementación de diferentes softwares, se reconstruyeron los movimientos de los narcos y los lugares donde habían ocultado estupefacientes y dinero.

“También se trazaron los recorridos llevados adelante por la organización delictiva transnacional que operaba tanto en países del Mercosur como en Europa y utilizaba diferentes rutas para el narcotráfico. Estas pistas condujeron al dato de que el prófugo uruguayo había trasladado otros 100 kilos de cocaína en bolsones hasta una guardería náutica en la localidad de Rincón de Milberg, Tigre”, informó la PFA.

La jueza Sandra Arroyo Salgado está a cargo de la causa Soledad Aznarez

Entonces, la jueza Arroyo Salgado ordenó un allanamiento en un apostadero fluvial, donde se secuestraron armas de fuego y documentación que vinculaba al narco uruguayo con el dueño del lugar, un ciudadano argentino apodado El Mago, especializado en el transporte de alcaloides en la vía marítima y quien alternaba sus domicilios en el interior del Delta del Tigre para no ser detectado y que en 2017 transportó diez toneladas de marihuana desde Paraguay por medio del río Paraná Guazú.

“Con el avance de la investigación se establecieron vínculos directos entre el narco argentino y el uruguayo, donde ambos coordinaban la posesión y el posterior transporte en cantidades de clorhidrato de cocaína. Tal era su relación que El Mago habría cooperado en la fuga de su socio. Con la colaboración del Departamento Helicópteros de la PFA se realizaron seguimientos aéreos de las embarcaciones de gran potencia (600 HP), así como también se instalaron cámaras subrepticias dentro de diferentes puertos fluviales y se utilizaron drones de largo alcance, logrando en septiembre del año pasado las detenciones del Mago, dos hombres y una mujer”, se agregó en el comunicado de prensa.

Según se explicó, a partir del análisis de los dispositivos electrónicos secuestrados en poder del ciudadano boliviano detenido en abril del año pasado en Tigre se determinó que el sospechoso era integrante de un clan internacional conocido como Quiroga-Mamani, que traía a la Argentina importantes cargamentos de cocaína desde Bolivia.

“Se comprobó que el ciudadano boliviano detenido en Tigre oficiaba de comprador de grandes cantidades de droga al narco prófugo uruguayo. Una vez en nuestro país, los delincuentes acopiaban los cargamentos en distintos inmuebles alquilados en el barrio bonaerense conocido como El Olimpo, en Ingeniero Budge, partido de Lomas de Zamora. En ese lugar, la vendían a otros revendedores y captaban ‘mulas” a las que enviaban a Europa transportando la droga”, informó la PFA.

Siempre según lo comunicado por la fuerza federal de seguridad, “la organización recibía órdenes directas de Bronko, el líder del clan Quiroga-Mamaní, que tenía fuerte influencia en el barrio El Olimpo y en zonas aledañas, donde poseía varios lotes y propiedades obtenidos de forma ilícita”.

Con las pruebas reunidas, la jueza Arroyo Salgado ordenó el mes pasado 18 allanamientos en la ciudad de Buenos Aires, en La Matanza y en Lomas de Zamora, donde la PFA detuvo al boliviano Bronko y a otros tres sospechosos.

Además, los agentes federales secuestraron 47 kilos de cocaína de máxima pureza, 142.900 dólares, más de 4 millones de pesos, una camioneta, dos automóviles, 41 máquinas para contar dinero, un circuito de cámaras de seguridad, 17 teléfonos celulares y documentación varia.