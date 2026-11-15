Cómo se las ingenió Alvarado para mantener sus negocios con narcos de Bolivia y Paraguay desde una cárcel federal

ROSARIO.– Desde una celda del Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza, bajo el régimen de internos de “alto riesgo” desde febrero de 2024, Esteban Lindor Alvarado siguió comprando cocaína en Bolivia, negociando con transportistas aéreos y sosteniendo los contactos con narcotraficantes paraguayos que construyó durante más de una década .

Así surge de la investigación de los fiscales de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) y de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), que pidieron la indagatoria de 12 personas, entre ellas su hijo Santino, de 21 años, detenido el jueves pasado en la vecina localidad de Funes.

La investigación reconstruye, entre otros puntos, dos operaciones de 2024: un cargamento de unos 430 kilos de cocaína que la policía paraguaya interceptó en marzo y la reposición de otros 300 kilos, que coordinaron el clan del boliviano Jorge Adalid Granier Ruiz y el rosarino Brian Bilbao. Y ubica a Santino como el nexo con una nueva generación de narcos paraguayos: los hijos de Víctor Hugo Gaona Burgos, un exarquero que fue condenado por tráfico de cocaína en avionetas.

Esteban Lindor Alvarado Policía de Santa Fe

El 10 de marzo de 2024, la policía paraguaya secuestró una avioneta Cessna 206 en una pista no habilitada de la compañía Tristán Salazar, en San Juan Bautista, departamento de Misiones. Había salido de Bolivia con la matrícula CP-2494, pero exhibía otra pintada, CP-1188. Adentro había diez bolsas con 433 kilos de cocaína. Fueron detenidos cuatro paraguayos; el piloto y el copiloto, bolivianos, escaparon.

En ese momento, el fiscal paraguayo Osmar Segovia sostuvo que la aeronave había bajado a cargar combustible para seguir hacia Uruguay. Los fiscales argentinos llegaron a otra conclusión: el destino era la zona de Ricardone, al norte de Rosario, y la carga era de Alvarado.

Dos testigos de identidad reservada coincidieron. El primero, en agosto de 2024, dijo que Granier Ruiz le había vendido esos 400 kilos a Alvarado y que, tras la pérdida, se comprometió a reponer 300. El segundo, en septiembre pasado, agregó que Alvarado había pagado US$500.000 por el cargamento y que Santino participó en “dos o tres bajadas” de la organización de Bilbao durante 2024.

Según el Servicio Penitenciario Federal, en marzo de 2024 Alvarado ocupaba la celda C-02 del pabellón C de la Unidad Residencial VI. Granier Ruiz, la C-12. Santino visitó a su padre el 4 de marzo, seis días antes del secuestro, y el 11, un día después. El 27 de marzo, en una llamada triangulada, padre e hijo hablaron de cosas para traer de Paraguay: “lentes”, “puertas de auto”, “gomas”, “repuestos usados”. Para la fiscalía, era un código.

El arresto de Santino Alvarado, hijo de uno de los principales jefes narco de Rosario PFA

Granier Ruiz no era un desconocido para Alvarado. Nacido en 1979 en San Borja, en el departamento boliviano de Beni, fue identificado por la DEA en 2013 como su proveedor de cocaína. Apodado “el Fantasma”, llevaba la droga en avionetas hasta campos del sur de Santa Fe y tenía estrechos contactos con el grupo criminal brasileño Primer Comando Capital (PCC).

En la causa que se investigó en Salta quedó establecido que sus aviones cargaban entre 380 y 400 kilos por vuelo. Granier Ruiz fue detenido en Brasil en marzo de 2023; ese mismo año lo extraditaron y lo condenaron a diez años de prisión en un juicio abreviado por un cargamento de 389 kilos. Cuando cayó la avioneta en Paraguay, ya compartía pabellón con Alvarado.

La reposición de la droga quedó registrada en dos teléfonos de Bilbao que analizó la Gendarmería. Durante casi tres semanas de abril y mayo de 2024, Bilbao habló a diario con un contacto agendado como “Damián”, que usaba líneas bolivianas y que la fiscalía identificó, por un tatuaje, como Jean Carlo Alexis Granier Molina, hijo del Fantasma.

El 16 de abril intercambiaron el video de una avioneta aterrizando en una pista de tierra. “Ya son 12 sacos, 350 se vino”, escribió Jean Carlo. Al día siguiente abrieron los paquetes. “Todo lo que llegó de allá es cal”, admitió en un audio. Siguieron amenazas, una deuda de US$30.000 y el video de una persona maltratada que había viajado “como garantía de la mercadería”. Bilbao advirtió: “Mirá que, si cuento esto que pasó ahora, él va a pedir que maten gente; ese no jode”.

Para los fiscales, “él” era Alvarado. Su nombre aparece entre las personas ante las que debían rendir cuentas. El 22 de abril, Jean Carlo Granier le pidió a Bilbao que no se reuniera con “el muchacho” que esperaba la carga, porque lo estaban siguiendo, y le contó que el padre del muchacho había hecho “una bravuconada” porque lo trasladaban. Una semana antes, Alvarado había sido llevado al sector de mayor aislamiento del penal de Ezeiza, entre amenazas al personal. Al día siguiente, Bilbao escribió: “Ayer hablé con el hijo de aquel”.

Complejo Penitenciario Federal de Ezeiza Archivo

Ese 22 de abril, Esteban, Santino y María Fernanda Rojas, señalada como la administradora del dinero, hablaron de un “abogado” que había cobrado sus “honorarios” y no cumplía. Santino aseguró que sería “el miércoles”, la misma fecha que daban los transportistas. Alvarado exigió: “Tiene que firmar todo”. Un testigo reservado afirmó que Rojas entregó unos US$800.000 a Eduardo Equioiz Volpe, de la organización de Bilbao, en Mendoza y Guatemala, en el este rosarino. El 25 de abril, el teléfono de Equioiz registró actividad a dos cuadras de esa esquina.

Bilbao estaba prófugo desde el operativo Cosecha Blanca, de 2023. Fue detenido el 11 de noviembre de 2025 en el partido bonaerense de Exaltación de la Cruz, con 956 kilos de cocaína en una camioneta, tras el aterrizaje de una avioneta en Pergamino. “Agarraron a Bilbao con mil kilos”, le comentó Alvarado a su abogado, Claudio Tavella. En agosto pasado volvió sobre el tema: “Acá están los hermanos Bilbao, que perdieron con la avioneta”.

Las escuchas demuestran que conoce la logística. Al comentar sobre los secuestros de aeronaves este año, dijo que “menos de 400 no había ninguna” y que los perros no detectaban la droga porque el cargamento “viene envuelto en 10 bolsas”.

El 26 de marzo de 2025, en el locutorio del penal de Ezeiza, Santino le dijo a su padre: “La nueva generación con Diego... estamos laburando juntos”. Los fiscales creen que se refería a Diego Daniel Gaona Gauto, hijo de Víctor Hugo Gaona Burgos.

Gaona Burgos fue arquero del club Universal de Encarnación y llegó a jugar en primera división. Detenido en 2015, fue condenado por tráfico de drogas y asociación criminal en la causa conocida como Operativo Austral, en la que se decomisaron aeronaves y un aeródromo. La fiscalía paraguaya lo acusó luego de seguir coordinando envíos desde la cárcel de Cambyretá, en Itapúa.

Según los investigadores, mantuvo conexiones con Alvarado para mover droga desde Paraguay hacia Rosario y registra antecedentes junto a Daniel Guategui, el piloto procesado por el intento de fuga en helicóptero de Alvarado del penal de Ezeiza en 2023.

El vínculo de Santino con esa familia empezó apenas volvió de España. En julio de 2023, una Hilux y una moto compradas a nombre de terceros quedaron a su disposición, con autorizaciones de manejo firmadas ante un escribano de Pergamino a su favor y a favor de Mathias Ezequiel Gaona Gauto, hermano de Diego. Entre septiembre y diciembre de ese año, Santino cruzó una decena de veces a Paraguay por el puente Posadas-Encarnación, una de ellas con Mathias.

En agosto de 2025, Jazmín Cano, pareja de Santino, viajó a Paraguay con Efraín Gómez, un hombre que solía cruzar con Gaona Gauto. Ese día, un mensaje de bienvenida de una telefónica paraguaya reveló que Santino también estaba allí, pero Migraciones no registró su salida. En noviembre, su padre le aconsejó: “Cruzate legalmente y quedate legalmente del otro lado”.

En julio pasado, la policía antinarcóticos paraguaya allanó la casa de Diego Gaona Gauto en Encarnación y secuestró crack, cargadores, un silenciador y proyectiles. La fiscalía ordenó su captura, pero no lo encontraron y permanece prófugo.