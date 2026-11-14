Sobreseyeron al experto en comunicaciones que quiso llegar hasta el escenario de Palermo donde el Papa celebró misa

Después de recibir el resultado de una evaluación hecha por una especialista en psiquiatría del Cuerpo Médico Forense (CMF), la jueza federal María Servini sobreseyó y ordenó la inmediata libertad de Tomás Natenzon, el joven experto en tele y radiocomunicaciones que se presenta como bombero voluntario y que está preso desde el domingo pasado, cuando intentó llegar hasta la zona del escenario que se había instalado en Palermo para la misa y el encuentro con los jóvenes que protagonizó el papa León XIV en su histórica visita a la Argentina.

Así lo informaron a LA NACION calificadas fuentes judiciales. Según la evaluación hecha por el CMF que le fue entregada a la magistrada en las últimas horas, Natenzon, de 25 años, “no se encuentra en condiciones para afrontar un proceso penal”.

El allanamiento en la casa del sospechoso

En las conclusiones de la evaluación médica y psiquiátrica se sostuvo: “De acuerdo con las constancias aportadas y con los resultados arrojados por el examen efectuado desde el punto de vista psiquiátrico-psicológico, surge como verosímil que, al momento del hecho, Natenzon no haya poseído la autonomía psíquica suficiente para comprender la criminalidad del hecho que se le imputa ni dirigir sus acciones”.

Si bien no surgen elementos para afirmar que existe “riesgo cierto inminente para sí y/o para terceros”, desde el CMF aconsejaron que el joven continúe un “tratamiento integral e interdisciplinario en salud mental y que el cumplimiento del mismo sea supervisado por tercero responsable”.

Natenzon había sido detenido el domingo pasado por personal de la Comisaría Vecinal 14 de la Policía de la Ciudad durante el operativo de seguridad que se había desplegado por la inminente visita del Sumo Pontífice.

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