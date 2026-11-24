El 26 de marzo de 2018, Carlos María P. descubrió una oferta en la página web de una agencia de viajes y no dudó un segundo: compró tres pasajes para volar a Australia desde Chile por un valor menor a diez dólares. Pero después de que le confirmaron la transacción, la reserva fue cancelada por United Airlines. El cliente recurrió a la Justicia para que le reactivaran los tickets o le pagaran el valor de los boletos y el daño moral. Al principio tuvo éxito, aunque ahora el máximo tribunal porteño le dio la razón a la aerolínea norteamericana.

Según informaron fuentes judiciales, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) porteño, en un fallo por mayoría, hizo lugar a “una queja interpuesta por la aerolínea” y revocó un fallo de la Sala B de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial que había condenado a United Airlines a entregarle al denunciante “pasajes con idénticas características” a los comprados durante una promoción de Travel Sale.

“La oferta fue cancelada por United al percatarse de que el precio había sido un error y le devolvió al particular lo abonado. La Sala B de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial confirmó la sentencia de primera instancia, condenatoria de la compañía aérea, que la obligaba a proveer al particular pasajes con idénticas características a los adquiridos durante la promoción, o su valor en dinero, y le reconoció el daño moral. Contra esta decisión, la empresa interpuso el recurso de inconstitucionalidad que la Cámara rechazó, por lo cual acudió al TSJ en queja”, explicaron desde el máximo tribunal porteño en un comunicado de prensa.

Según se explicó, United Airlines sostuvo que su voluntad estuvo viciada “con un error esencial” al publicar la tarifa aprovechada por la “parte actora” y entendió que se trataba de un error reconocible en los términos de los artículos 265 y 266 del Código Civil y Comercial de la Nación (CCyCN).

En el comunicado, el TSJ porteño sostuvo: “Mientras el artículo 265 CCyCN establece que ”el error de hecho esencial vicia la voluntad y causa la nulidad del acto” y que este debe ser, además, “reconocible por el destinatario para causar la nulidad”, el artículo 266 fija que “el error es reconocible cuando el destinatario de la declaración lo pudo conocer según la naturaleza del acto” y demás circunstancias. “Que el destinatario pudo conocer el error implica que, aunque no lo conoció, estuvo a su alcance hacerlo”, se precisó.

El Tribunal Superior de Justicia porteño, integrado por Marcela De Langhe, Alicia Ruiz, Ines Weinberg, Luis Lozano y Santiago Otamendi

En su sentencia, la Sala B de la Cámara Comercial había subrayado el carácter principal de la aerolínea en la relación de consumo y que “la oferta errada había sido publicada mientras se desarrollaba la acción llamada Travel Sale –una oferta en la venta de pasajes con importantes descuentos de la que la demandada no participó–, lo que pudo haber impulsado al accionante a creer que el precio ofrecido no era errado” y se descartó la mala fe del consumidor.