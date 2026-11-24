Dos cuerpos carbonizados fueron hallados dentro de un auto incendiado en un camino rural de Zárate. Los investigadores del caso sospechan que fueron la escena responde a una eventual venganza del narcotráfico.

Los cadáveres estaban en el asiento trasero del Ford Focus calcinado en un camino secundario de la ruta provincial 31, a la altura del paraje El Tatú. En la escena se encontraron cuatro vainas servidas de dos calibres distintos (11.25 y 38), según informaron medios locales.

El auto tenía dominio AA438XL y estaba registrado a nombre de un hombre domiciliado en Zárate.

Interviene en el caso la fiscal Luciana Carla Orlando, de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIJ) N° 12 de Zárate, que dispuso las autopsias y el trabajo de los peritos del área de Criminalística.

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