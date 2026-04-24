Con un machete y una cuchilla de carnicero intentaron un salvaje ajuste de cuentas en una barbería

Una barbería situada en una de las avenidas más importantes de Bella Vista fue escenario de un sangriento ataque en un supuesto ajuste de cuentas por la venta de drogas.

En las últimas horas, dos hermanos armados con un machete y una cuchilla de carnicero irrumpieron en el local situado en la esquina de Senador Morón y Misiones y atacaron a un hombre al que, en ese momento, le cortaban el pelo.

El dueño de la barbería y algunos de los otros clientes intentaron defender a la víctima y sufrieron heridas de gravedad. Tan profundos fueron los cortes que en el piso del local quedaron varios rastros de sangre.

Según los testigos, el ataque ocurrió a las 19.30, cuando uno de los agresores irrumpió en el local con una cuchilla de carnicero y comenzó a apuñalar al cliente que estaba en la silla del barbero.

Ante semejante agresión, los otros clientes y el dueño de la barbería, identificado como Rodrigo, intentaron defender a la víctima. En ese momento, irrumpió el segundo agresor, que estaba oculto afuera del negocio, detrás de un automóvil estacionado en la avenida.

El segundo atacante blandía un machete y agredió a la víctima original y todos que querían defenderlo. El dueño del local sufrió un corte en la espalda, a otro de los clientes le provocaron un profundo corte en el antebrazo derecho mientras que el hombre que era blanco de la agresión tuvo un corte en la cabeza que le causó un sangrado importante.

Debido a la resistencia que los agresores encontraron en la barbería huyeron por la calle Misiones. No obstante, uno de ellos fue apresado cuando llegaba a su casa. Mientras que el cómplice sigue prófugo.

Rodrigo, el dueño del local, declaró ante la policía y afirmó que los agresores entraron en la barbería para apuñalar al cliente al que le cortaba el cabello. El propietario del negocio indicó que tanto los atacantes como la víctima viven en el barrio.

Sobre los autores del ataque manifestó que eran hermanos de apellido Rodríguez, que los conocía de vista y que el agresor que blandía el machete tenía antecedentes penales por robo, violencia de género y venta de drogas.

El representante del Ministerio Público de San Martín a cargo de la investigación le tomó declaración indagatoria al imputado por tres hechos de intento de homicidio y determinó que siga preso.

En tanto, los efectivos de la comisaría de Bella Vista se abocaron a la búsqueda del prófugo. Hasta el momento, la hipótesis más firme sobre el móvil del ataque apuntaba a un ajuste de cuentas por la venta de drogas entre los agresores y el cliente de la barbería.