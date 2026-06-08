El femicidio de Agostina: presentaron el pedido de jury contra dos fiscales

Legisladores de la oposición presentaron ante el Jurado de Enjuciamiento de funcionarios judiciales de Córdoba dos denuncias contra los fiscales Iván Rodríguez y Raúl Garzón y solicitaron que los representantes del Ministerio Público sean sometidos a un jury.

Garzón es el fiscal que tuvo a cargo la investigación de la desaparición de la Agostina Vega, la adolescente de 14 años que, tras una semana de búsqueda, fue encontrada muerta y por cuyo crimen fue detenido Claudio Barrelier.

Rodríguez fue el fiscal que, en mayo del año pasado, dispuso la liberación de Barrelier en una causa por privación ilegítima de la libertad.

Claudio Barrelier Facebook

as denuncias llevan las firmas de legisladores de radicalismo, el PRO, el Frente Cívico, el sector que responde el senador nacional Luis Juez, el vecinalismo y otros espacios opositores. Los denunciantes solicitan la apertura formal de los procesos de enjuiciamiento, la suspensión preventiva de ambos funcionarios y, finalmente, su destitución, según informó La Voz del Interior.

Los pedidos de jury se fundamentan en dos aspectos diferentes. De Garzón criticaron la conducción de la investigación por la desaparición y posterior hallazgo del cuerpo de Agostina. Y sobre Rodríguez cuestionaron la decisión que tomó en 2025 de dejar en libertad a Barrelier..