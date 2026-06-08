El femicidio de Agostina Vega. Detuvieron a la dueña del auto que usó el principal acusado para deshacerse del cadáver

CÓRDOBA.- Fue detenida Soledad Andreani, la dueña del Ford Ka negro que usó Claudio Barrelier para trasladar el cuerpo de Agostina Vera desde la casa de barrio Cofico a donde la mató al descampado de barrio Ampliación Ferreyra donde fue hallado una semana después. La mujer, expareja del principal acusado, dijo que le prestó el vehículo el lunes 26 de mayo y aseguró que desconocía lo ocurrido.

“Siempre me usó”, sostuvo Andreani en sus declaraciones públicas, para excusarse respecto del caso. Afirmó que nunca imaginó que Barrelier pudiera estar involucrado en un femicidio. Según relató, el acusado le insistió varias veces para que le prestara el auto con la excusa de llevar ropa a un familiar y ella terminó accediendo pese a que, dijo, tenía “una fea sensación”. También aseguró que cuando volvió a subirse al Ford Ka no notó nada extraño, salvo olor a cigarrillo.

Sin embargo, tanto la querella del padre de la nena como de sus abuelos habían pedido que sea imputada por encubrimiento. El abogado Carlos Nayi sostiene que Andreani habría aportado “logística” para el traslado del cuerpo y cuestionó especialmente el lavado posterior del vehículo, que fue secuestrado y sometido a peritajes.

Por su lado, Fernanda Alaniz, la abogada del padre, insistió en que cuando Gabriel Vega se encontró con Barrelier en la puerta de la casa de Andreani, ella “reconducía la conversación” cuando “él se iba, se desordenaba”.

El fiscal Raúl Garzón ordenó allanamientos tanto en el lugar donde el hijo de la mujer llevó el auto a lavar (a tres cuadras de su casa, en el barrio Yofre) como en Wachitas Bar, adonde Andreani se desempeñaba como “productora”, según ella ponía en sus redes. El lugar fue clausurado por la Municipalidad en las últimas horas por no cumplir con las habilitaciones.