Condenaron a 18 años de cárcel al líder de la secta de los “sanadores egipcios”

CÓRDOBA.- La Justicia Federal de Córdoba condenó a 18 años de cárcel a Álvaro Aparacio Díaz, líder de la denominada secta de los “sanadores egipcios”, quien fue juzgado por “trata laboral y abusos sexuales”.

En el debate, los querellantes fueron 11 víctimas, quienes integraban la comunidad que conducía Aparacio Díaz y que tenía uno de sus centros de funcionamiento en Traslasierra, en el oeste de Córdoba.

Aparicio Díaz llegó en libertad al juicio que comenzó a inicios de septiembre pasado, pero fue detenido en pleno debate después de contactar o exponer a víctimas.

El Tribunal Oral Federal (TOF) N° 2, presidido por el juez Enrique Lilljedahl e integrado por los magistrados José Fabián Asís y María Noel Costa, también condenó a la esposa del líder de la secta, Carolina Laura Cannes, a 11 años de prisión. El matrimonio deberá pagar indemnizaciones millonarias.

El fiscal general Carlos Casas Nóblega, acompañado del auxiliar fiscal Augusto Richter, pidió 25 años de cárcel para Aparicio Díaz. Lo consideró coautor penalmente responsable de “trata de personas con fines de explotación laboral y económica, y reducción a la servidumbre”.

En el caso de los delitos de “ejercicio ilegal de la profesión de psicología continuado” y de “estafas reiteradas” pidió que fuera calificado como autor principal. También lo acusó por múltiples abusos sexuales (en unos casos como autor y, en otros, como coautor).

Lo acusó también de “acopio de municiones sin autorización” en el predio rural de Traslasierra, donde se secuestraron armas cuando fue el allanamiento durante la pandemia.

Aparicio Díaz aseguraba a sus seguidores que era maestro de las artes curativas para el cuerpo y la mente de la milenaria ciencia de las pirámides de Egipto. La causa pasó primero por la Justicia provincial, en donde las víctimas estuvieron incluso imputadas, hasta que después pasó al fuero federal.

Álvaro Aparicio Díaz se hace llamar Sahú Ari Merek. https://www.fundacionacademicaseshen.org/

A lo largo del proceso, se repitieron los testimonios respecto de que el sindicado líder les decía a sus seguidores que tenía saberes y poderes que le permitían, por ejemplo, curar el cáncer o que lograba reunir a parejas separadas. Las víctimas le pagaron miles de dólares por sus servicios; para hacerlo, vendieron parte de sus pertenencias y hasta cortaron con sus relaciones afectivas previas.

A inicios de 2020, con la explosión de la pandemia del Covid-19, Aparicio Díaz pidió a un grupo de “elegidos” que se mudaran al campo de Pozos Azules, muy cerca de Villa Cura Brochero, para “estar protegidos del fin del mundo que se venía”.

En el campo, según coincidieron los testimonios, los seguidores pasaban “días sin alimentarse y bañarse” y trabajaban toda la jornada. Los que se mudaron allí, según Aparicio Díaz, eran el “círculo de oro”, sus preferidos.

Mientras ellos pasaban hambre o comían alimentos vencidos, debían entregar importante cantidad de mercadería para el “mesías”.

Los peritajes realizados antes del juicio dan cuenta de que la Fundación Sêshen está en la línea de los “grupos de abuso psicológico” o “grupos de manipulación psicológica”. Incluso consideraron “más adecuado” hablar del uso de la “persuasión coercitiva”, ya que el “sustantivo persuasión se refiere a la dinámica de captación y el uso de sus técnicas concretas”.

También los informes remarcan que las víctimas fueron captadas, en general, en un periodo de “vulnerabilidad a nivel personal y emocional”.