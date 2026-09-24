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Condenaron a 20 años de cárcel a una monja por abusos sexuales contra personas sordomudas en un instituto

Kumiko Kosaka no irá presa hasta que la sentencia quede firme

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Pablo Mannino
PARA LA NACIONPablo Mannino
La religiosa japonesa Kumiko Kosaka llega al Polo Judicial Penal de Mendoza acompañada por su abogado defensor, Carlos Varela Álvarez, para la audiencia en la que se definirá la pena que deberá cumplir por cinco hechos de abuso sexual vinculados al Instituto Próvolo. La Fiscalía y la querella solicitaron 22 años de prisión.
La religiosa japonesa Kumiko Kosaka llega al Polo Judicial Penal de Mendoza acompañada por su abogado defensor, Carlos Varela Álvarez, para la audiencia en la que se definirá la pena que deberá cumplir por cinco hechos de abuso sexual vinculados al Instituto Próvolo. La Fiscalía y la querella solicitaron 22 años de prisión.Marcelo Aguilar - La Nación

MENDOZA. La Justicia provincial condenó a 20 años de prisión a la monja Kumiko Kosaka por los abusos sexuales que sufrieron menores de edad hipoacúsicos en el Instituto Próvolo, de Luján de Cuyo. Pese a eso, no irá presa hasta que la sentencia quede firme.

El Tribunal Penal Colegiado N° 2, los jueces Gabriel Bragagnolo, Federico Martínez y Juan Manuel Pina, también la inhabilitó para trabajar con menores durante 10 años; mientras se sustancie la apelación, no podrá salir de la provincia y su pasaporte le fue retenido.

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