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Condenaron a 20 años de cárcel a una monja por abusos sexuales contra personas sordomudas en un instituto
Kumiko Kosaka no irá presa hasta que la sentencia quede firme
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MENDOZA. La Justicia provincial condenó a 20 años de prisión a la monja Kumiko Kosaka por los abusos sexuales que sufrieron menores de edad hipoacúsicos en el Instituto Próvolo, de Luján de Cuyo. Pese a eso, no irá presa hasta que la sentencia quede firme.
El Tribunal Penal Colegiado N° 2, los jueces Gabriel Bragagnolo, Federico Martínez y Juan Manuel Pina, también la inhabilitó para trabajar con menores durante 10 años; mientras se sustancie la apelación, no podrá salir de la provincia y su pasaporte le fue retenido.
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