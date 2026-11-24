La Justicia de Santa Fe condenó al pastor de una iglesia evangélica por abusar sexualmente de su hija durante ocho años. Los hechos comenzaron cuando la víctima cursaba la escuela primaria y se extendieron hasta su adolescencia. Durante ese período, el agresor, de 49 años, recurrió a amenazas de muerte y utilizó su reputación dentro de la comunidad religiosa para mantenerla en silencio.

La sentencia fue dictada por la jueza Celeste Minniti, en el marco de un juicio oral desarrollado en los tribunales de la ciudad de Santa Fe. La investigación estuvo a cargo de la fiscal Jorgelina Moser Ferro, quien representó al Ministerio Público de la Acusación (MPA) durante el debate, según informó el medio local El Litoral.

El hombre de 49 años recibió 11 años de condena (Foto: Instagram @justiciasantafe)

El hombre, identificado por las iniciales AAR y asistido por el Ministerio Público de la Defensa, fue declarado culpable de “abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo y la convivencia, y corrupción de menores”. Su identidad completa se mantiene bajo reserva para preservar la intimidad de la víctima y evitar su revictimización.

De acuerdo con la investigación, los abusos ocurrieron en distintas viviendas en las que convivió el grupo familiar, tanto en localidades de los departamentos santafesinos de La Capital y Castellanos como en la provincia de Córdoba, durante el lapso de ocho años, entre diciembre de 2015 y octubre de 2023.

Durante el juicio, Moser Ferro explicó que el condenado amenazaba a su hija con matarla si alguien se enteraba de lo que sucedía. Además, se valía de su condición de pastor evangélico para advertirle que “nadie creería su relato debido a la buena reputación de la que gozaba”.

La sentencia fue dictada por la jueza Celeste Minniti (Foto: JusticiaSantaFe}

Según precisó la fiscal, la víctima estuvo acompañada por sus cuatro hermanas, quienes también relataron situaciones de violencia física constante ejercida por el hombre contra los integrantes del grupo familiar.

La representante del MPA también sostuvo que, por las características y el contexto en el que ocurrieron los hechos, las conductas del agresor tuvieron entidad suficiente para alterar el libre y progresivo desarrollo sexual de la víctima.