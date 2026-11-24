Una influencer de 20 años fue demorada en las últimas horas en la ciudad balnearia de Pinamar luego de que se difundiera un video en el que ella conducía, de manera imprudente y peligrosa, una camioneta RAM 1500 color rosa en la zona de La Olla, en el sector La Frontera. La joven fue identificada como Lara Magalí Rapallo, más conocida en las redes sociales como Naotzumi, donde tiene más de 90 mil seguidores.

De acuerdo a la breve biografía que tiene en su cuenta de Instagram, Rapallo, quien tiene domicilio en la ciudad bonaerense de Pilar, se describe como “creadora digital” y streamer. Publica, principalmente, imágenes con su camioneta y motos. También tiene videos conduciendo su RAM por distintas avenidas y autopistas.

Maniobras peligrosas de la camioneta rosa

Rapallo quedó demorada algunas horas por la fuerza de seguridad bonaerense luego de que se difundiera una grabación en donde se observa cómo hacía trompos y piruetas sobre la arena con su rodado rosa. Y no solo eso: cuatro personas permanecían mientras tanto paradas en los laterales exteriores del imponente vehículo.

La difusión de las imágenes motivó la intervención de la SubDDI de Villa Gesell y de la Policía Comunal Primera de Pinamar.

Realizaba maniobras peligrosas con una camioneta rosa por Pinamar y quedó demorada: quién es la influencer. @naotzumi

Realizaba maniobras peligrosas con una camioneta rosa por Pinamar y quedó demorada: quién es la influencer. @naotzumi

La investigación por las maniobras en Pinamar permitió localizar la camioneta en la intersección de las calles Shawn y Del Olimpo. “La iban a ir a buscar a la casa, pero nos allanó un poco el camino porque se acercó sola a La Frontera pretendiendo ingresar para, me imagino, hacerse los vivos como el día anterior y hacer maniobras que ponen en riesgo no solo su vida, sino la de terceros. Ahí fue demorada”, explicó Francisco Montes, secretario de gobierno de Pinamar, en diálogo con radio Mitre.

Los efectivos secuestraron el vehículo. Por disposición de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIJ) N.º 4 de Pinamar, a cargo del fiscal Juan Pablo Calderón, y con intervención del Juzgado de Garantías N.º 6 de Villa Gesell, del juez Leopoldo Mancinelli, la joven fue imputada por infracción al artículo 193 bis del Código Penal, que sanciona la creación de una situación de peligro para la vida o la integridad física mediante la conducción imprudente de un vehículo automotor.

Realizaba maniobras peligrosas con una camioneta rosa por Pinamar y quedó demorada: quién es la influencer. @naotzumi

A última hora de este lunes, la joven publicó una historia en Instagram de una foto de su camioneta en la playa y con un mensaje que decía: “Gente, no estuve detenida. La foto es IA, obviamente, si no tiene ni mis tatuajes. Estoy desde hoy en el hotel. Jamás estuve detenida, ni mucho menos presa o con causas”.

La conductora fue aprehendida por personal de la DDI Dolores, imputada por conducción imprudente y luego recuperó la libertad por disposición judicial Policía bonaerense

Según informaron las fuentes policiales, tras cumplirse los recaudos legales, Rapallo recuperó la libertad en los términos del artículo 161 del Código Procesal Penal, mientras que el vehículo quedó secuestrado.