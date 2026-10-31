EE.UU. deportó a la Argentina a Juan Manuel Reverter, acusado de matar en México a su novia, la modelo Agostina Jalabert

Los Estados Unidos deportaron desde Miami a la Argentina a Juan Manuel Reverter, el hombre acusado de haber asesinado en Playa del Carmen, México, a su novia, la modelo Agostina Jalabert.

Así lo informaron a LA NACION fuentes al tanto del operativo. El sospechoso aterrizó en el aeropuerto internacional de Ezeiza a las 10 en un vuelo de Aerolíneas Argentinas, escoltado por oficiales de la Immigration and Customs Enforcement (ICE) de los EE.UU.

Una vez que pisó suelo argentino, Reverter, de 38 años, quedó detenido. El homicidio ocurrió en febrero de 2023 en el departamento de Playa del Carmen donde vivía la víctima.

“La Dirección General de Cooperación Internacional del Departamento Interpol de la Policía Federal Argentina (PFA) detuvo en el aeropuerto internacional de Ezeiza a Reverter, ciudadano argentino de 38 años, requerido por la Justicia de México. El sospechoso está acusado de haber asesinado a su pareja y de haber intentado simular un suicidio”, informaron las fuentes consultadas. De la detención también participó personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).

Reverter había sido detenido el 23 de julio pasado en Deschutes, en Oregón, luego de más de tres años de permanecer prófugo.

La imagen de Reverter al ser detenido en los Estados Unidos ICE

“ La víctima y el inculpado se encontraban en su domicilio de Playa del Carmen, Quintana Roo, lugar donde el inculpado comenzó a golpear a la víctima en la cara y en el cuerpo, ejerciendo presión en el cuello, hasta lograr quitarle la vida. Luego tomó un cinturón y lo ató al cuello de la víctima y así simular que se había suicidado ”, según la descripción del crimen que se podía leer en la circular roja de Interpol, una solicitud dirigida a las fuerzas de seguridad de todo el mundo para localizar y detener provisionalmente a una persona en espera de su extradición o entrega.

El homicidio de Jalabert ocurrió el 18 de febrero de 2023. El cuerpo de la modelo, que había nacido en Carmen de Patagones y tenía 31 años, fue encontrado por su hermana Candela, de 21.

“Candela llegó al edificio a las 6 y el código de acceso al departamento no funcionaba. Se dirigió al guardia del edificio, donde le informaron que durante la noche hubo disturbios en el departamento, donde se había instalado también el novio de Agostina. Le dijeron que habían llamado dos veces a la policía”, declaró en su momento a LN+ el padre de la víctima, Edgardo Jalabert.

La hermana de la modelo, después de aquella conversación en la guardia del edificio, volvió al departamento y golpeó la puerta hasta que el ahora prófugo le abrió la puerta.

“Él le preguntó dónde estaba Agostina, y ella, sorprendida, le dijo que Agostina estaba con él. La perrita la guio hasta la puerta del baño, donde encontraron a Agostina colgada del toallero donde se coloca la toalla de manos”, según dijo el hombre en la citada entrevista.

La familia de la víctima siempre estuvo convencida de que se había tratado de un femicidio. Nunca creyó la hipótesis del suicidio.

“Los últimos días previos al hecho, la relación con su pareja se deterioró rápidamente, viviéndose momentos muy tensos a partir del jueves 16 del corriente [por febrero de 2023]. El día 17, la hermana deja el departamento alrededor de las 15 horas. El 18 de febrero a las 7 hora local vuelve al departamento, el guardia de seguridad del complejo le informa que hubo mucho disturbio en el departamento de su hermana a la madrugada, que la policía se apersonó dos veces por llamado de los vecinos”, había sostenido la familia en una carta entregada en la Cancillería argentina poco después de que conocieron la noticia de la muerte de la joven.

La circular roja de Interpol captura instagram

Cuando se informó sobre la detención del sospechoso, desde ICE explicaron que el operativo fue realizado en colaboración con el Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos, la Oficina de Interpol de Washington, el Departamento de Seguridad y la Patrulla Fronteriza, ya que se trataba de un extranjero ilegal.

También se explicó que Reverte ingresó legalmente en los Estados Unidos en agosto de 2024 con una autorización de estancia de hasta seis meses, pero permaneció en el país por mayor tiempo del que establecía la visa que tenía en su poder.