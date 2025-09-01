Conmoción por la muerte de un chico de 15 años que entró a un boliche con un DNI ajeno

Un adolescente de 15 años murió en la madrugada del domingo tras ingresar al boliche Club XXI, ubicado sobre la avenida Calchaquí, en Quilmes Oeste. La víctima fue identificada como Camilo Valenzi. Según fuentes policiales, el joven había entrado al local utilizando el documento de un amigo mayor de edad, ya que por su edad no podía acceder al boliche.

De acuerdo a las primeras versiones, Camilo se descompensó dentro del boliche y fue trasladado por personal del lugar al Hospital Evita Pueblo de Berazategui, donde ingresó sin vida. La causa quedó a cargo de la fiscal Sandra López, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°2 de Berazategui, quien ordenó la autopsia para determinar las causas exactas del fallecimiento . Hasta el momento, no se difundieron los resultados oficiales y la investigación continúa.

Uno de los posteos de la hermana de la víctima Redes

Mientras se esperan los peritajes, la familia del adolescente sostiene que no se trató de una muerte súbita. Allegados aseguran que Camilo fue agredido tras una discusión con la persona que le prestó el DNI para ingresar. “Camilo, un chico lleno de vida, lo mataron en la salida del boliche Club XXI. Necesitamos que este caso se visibilice y no quede impune”, escribió su hermana en redes sociales, donde pidió a testigos que aporten información.

La hermana de la víctima apuntó contra el dueño del DNI que usó Camilo para ingresar al boliche Redes

Un dato que podría ser relevante para la investigación es que el adolescente sufría convulsiones al momento de descompensar y que las mismas podrían haber sido fruto de un susto o un golpe, según publicó el portal local La Noticia de Quilmes. Esa condición coincide con la hipótesis de la familia, que apunta a una agresión previa.

En las últimas horas, comenzaron a circular en redes testimonios que refuerzan esa versión. En un mensaje difundido por redes sociales, una joven relató: “Todo empezó con una pelea adentro del baile. A la salida se pelean y el otro le empezó a pegar bastante horrible. Nadie hacía nada más que alentar”, en referencia a lo ocurrido esa noche. El texto también menciona que uno de los agresores habría sacado un objeto de una campera durante el ataque, aunque no se precisa de qué se trataba. El relato concluye con un pedido: “Espero te sirva de algo mi testimonio”.

Mensaje de una testigo del caso @infoquilmes

El pedido de justicia se multiplicó en Instagram y otras plataformas. En otro posteo, la familia convocó a quienes hayan estado en el lugar o compartido transporte escolar con Camilo a aportar datos: “Por mínima que parezca tu información, comunicate. Cualquier dato puede ayudar muchísimo. Hoy pedimos #JusticiaPorCamilo”, señala el mensaje acompañado por una foto del adolescente. Otro texto, compartido desde la cuenta @ro_valenzi0, insiste: “Si estuviste ahí, viste algo o tenés cualquier información, por mínima que parezca, comunicate con su hermana. Cada dato puede ayudar muchísimo. Les pedimos que compartan este mensaje para que llegue a la mayor cantidad de personas posible”.

En un tercer mensaje, la familia volvió a remarcar la necesidad de visibilizar el caso: “Estamos destrozados y necesitamos que este caso no quede impune. Si estuviste ahí, viste algo o tenés cualquier información, comunicate. Cada dato puede ayudar muchísimo”. Todos los posteos incluyen el hashtag #JusticiaPorCamilo y apelan a la solidaridad para que el hecho no quede en el olvido.

La fiscalía intenta establecer si la muerte se debió a una descompensación súbita o si hubo agresiones previas que derivaron en el trágico desenlace. La autopsia será clave para determinar qué ocurrió en la madrugada del domingo en el boliche Club XXI. También quedaron bajo la lupa los controles de ingreso en el local bailable que permitieron el ingreso de un menor.