El video del policía que entró a robar un kiosco en pleno centro de Lanús

Un robo en un kiosco de Lanús tuvo un inesperado giro esta semana. Un hombre ingresó armado al local para robar dinero en efectivo y fue captado por las cámaras de seguridad. La investigación reveló que se trataba de un policía activo que trabajaba en el municipio vecino de Lomas de Zamora.

Cerca de las 15.44 del pasado jueves un hombre ingresó con un cuellito negro que solo tapaba su boca a un kiosco en Avenida 9 de Julio y Madariaga. “Hola, ¿un Philips mentolado tenés?“, le dijo a la empleada que se encontraba detrás del mostrador. La joven le respondió que si, y fue entonces que la situación cambió.

“Escuchame, quedate quietita y dame toda la plata. Dale, o te pego un tiro, dale o te mato. Dame todo”, le dijo el agresor. Le mostró el arma que tenía escondida en su pantalón y continuó insistiendo, ante lo que la empleada abrió la caja registradora y comenzó a darle grandes cantidades de dinero.

“Dame los cigarrillos también”, dijo. Luego, la empleada salió de atrás de la caja registradora para darle más dinero. En ese momento, mientras el hombre lo tomaba en sus manos, la mujer empezó a forcejear con él y a gritar. “¡Ayuda! ¡Ayuda!“, masculló.

El hombre fue identificado como un policía activo

En paralelo, el hombre intentó correr para escapar y se desplazó junto a la empleada hasta la entrada del kiosco, donde continuaron con el forcejeo e incluso tiraron parte de un estante que estaba en la entrada del kiosco. Luego, se escapó sin darse cuenta que todo el robo había sido grabado por una cámara de seguridad ubicada detrás del mostrador del kiosco.

La mujer realizó la denuncia en una comisaría de Lanús. Tras hablar con los vecinos, descubrieron que varios lo reconocieron porque los había estafado a través de cuentas falsas de Instagram donde fingía vender ropa.

El hombre fue identificado como Maximiliano Gorosito, un efectivo de la Unidad de Prevención Local del municipio de Lomas de Zamora que vivía a solo diez cuadras del kiosco que robó, reportó el medio local Diario Conurbano.

Un policía activo robó un kiosco en pleno centro de Lanús y fue detenido

Tras su identificación, Gorosito fue detenido por la Policía Bonaerense, que también lo vinculó a un robo en 9 de mayo y la avenida 9 de Julio.

Le secuestraron su arma reglamentaria, dinero en efectivo y celulares, y quedó imputado por robo doblemente agravado por el uso de arma de fuego y por su condición de funcionario policial.

La inseguridad en Lanús

Un vecino habló con LN+ sobre los peligros que afrontan en el barrio con la delincuencia. “Escuché un ruido a las 16. Estaba acá adentro. Escuché un grito, salí afuera y lo vi al tipo que se fue corriendo. A mi hermano le robaron, tiene una verdulería. Lo encañonaron”, lamentó.

Otro vecino comentó que tienen que tomar medidas para proteger sus negocios. “Cerramos con candado y barra para que no nos violenten cuando no estamos”, señaló. Y sumó: “Hay inseguridad, más que nada robos a la gente que va a trabajar. Siempre escuchás algo”.

Un empleado de un local cercano comentó que hay muchos robos en la zona, más que nada de “manoteos” de celulares. “Están robando mucho por la zona. Se meten en las casas. Se metieron en una pinturería, [en una casa] acá a 20 metros, yo vivo acá a dos cuadras y se me metieron dos tipos”, reclamó.