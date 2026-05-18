Inseguridad sin fin en el Conurbano: delincuentes atacaron a una mujer para robarle el auto en Merlo

Un violento hecho vivió una mujer en el municipio bonaerense de Merlo cuando tres delincuentes la atacaron cuando estaba por arrancar su auto. No solo la obligaron a descender del vehículo, sino que una vez afuera la tiraron al piso para quitarle las pertenencias entre tironeos y empujones y robarle luego el rodado.

Una cámara de seguridad de la zona registró el tenso momento, que tuvo lugar en la noche de este viernes, pasadas las 21. La mujer, que había salido de una casa de la cuadra, se subió a su vehículo. Cuando se disponía a arrancar, otro coche se le puso a la par y tres jóvenes descendieron inmediatamente.

Inseguridad sin fin: delincuentes atacaron a una mujer para robarle el auto en Merlo

Tras amenazar a la víctima para que se bajara del automóvil, los jóvenes ladrones tiraron a la mujer al piso y, entre todos, la revisaron para arrebatarle las pocas pertenencias que tenía en su poder. Una vecina que estaba en la puerta de su casa ingresó rápidamente a su hogar cuando se percató del violento robo.

Violento robo en Merlo Captura

Una vez que los delincuentes lograron su cometido y emprendieron la huida, la mujer quedó tendida en el suelo.

Según datos suministrados en 2025, en la Argentina se roban, aproximadamente, 300 vehículos por día. Se trata de uno de los delitos que más creció en nuestro país durante los últimos diez años. Según cifras oficiales, la cantidad de automotores sustraídos pasó de 67.000 en 2015 a 109.000 en 2024. La estadística realizada por el organismo oficial que ejerce la superintendencia de seguros puso al descubierto la cantidad de reclamos iniciados por robos de vehículos en todo el país.

Entre las razones para el incremento de la violencia en los robos de vehículos figura el hecho de que los asaltantes necesitan apoderarse de la llave del rodado para llevárselo y la única forma es si se amenaza al dueño del automóvil.

Inseguridad en Merlo

Semanas atrás, una cinematográfica persecución tuvo lugar en ese municipio del oeste del conurbano a plena luz del día. De un patrullero descendieron dos uniformados que rodearon y apuntaron con sus armas a los delincuentes que frenaron repentinamente y que, minutos antes, habían robado el vehículo a una vecina de 67 años.

Persecución y tiroteo en Merlo

Los asaltantes no hicieron caso a la voz de alto impartida por los policías, aceleraron y apuntaron con el automóvil contra los uniformados. Al mismo tiempo que los efectivos esquivaron el vehículo, los delincuentes abrieron fuego contra los policías que repelieron la agresión. Los delincuentes lograron escapar mientras los policías los perseguían a pie. El vehículo fue hallado luego abandonado a diez cuadras.