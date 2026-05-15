Un grupo de delincuentes fingió un allanamiento policial para robar una casa en Ituzaingó hasta que una de las víctimas logró escapar y activar la alarma vecinal, por lo que los asaltantes se dieron a la fuga.

Los atracadores llegaron a la casa aproximadamente a las 20.20 del jueves último con un ariete para romper puertas, tal como utilizan los efectivos policiales durante los allanamientos.

Mientras uno de ellos controlaba a los dos que violentaban la puerta, un cuerto integrante de la banda los esperaba en un vehículo.

Una vez rotas dos puertas de la vivienda, los asaltantes golpearon a una mujer y a la hija de la familia, de 23 años, y robaron varias pertenencias en menos de tres minutos.

Uno de los integrantes de la familia escapó por una de las ventanas del piso superior, trepó por el balcón y logró salir del lugar. Corrió a pedir ayuda e hizo sonar la alarma vecinal.

Los delincuentes se retiraron luego de tres minutos dentro de la residencia, donde le pidieron a la familia que les dieran dólares, sin éxito. En cambio, se llevaron una billetera, un celular y una consola PlayStation. Escaparon al escuchar el sonido de la alerta vecinal.

Los tres delincuentes estaban armados y vestidos de negro en su totalidad, con sus caras cubiertas e incluso con las suelas de sus borcegos tapados para no dejar rastros.

El robo

Con el ariete rompieron, primero, una reja negra metálica que permitía ingresar a la parte exterior delantera del hogar. Una vez que ingresaron a ese sector rompieron la puerta principal para acceder al interior de la casa.

Un grupo de delincuentes fingio un allanamiento policial para entrar a robar a una casa en Ituzaingo

En las filmaciones se distinguió un auto negro que recogió a los delincuentes durante la fuga. Con ese vehículo los criminales habrían cometido otros robos en casas de la zona.

Una de las integrantes de la familia, Débora, habló con LN+ sobre el paso a paso del robo. “Parecía como si hubiera sido la policía. Fueron dos segundos. Estábamos en la casa, nos estábamos por bañar y comer. Sentimos un bombazo. Yo pensé que había chocado un auto contra el portón y, en realidad, estaban ellos en la puerta. Mi hija estaba en la ventana y dijo: ‘Mamá, entraron ladrones, nos están por robar’. Dos segundos después sentimos lo mismo en nuestra puerta”, relató.

El testimonio de una de las victimas de la entradera en Ituzaingo

Tanto Débora como su hija y su esposo se encontraban en la planta superior. Fue desde allí que el hombre escapó por la ventana para buscar ayuda y le pidió a la madre y a la hija que se quedaran en la habitación de la joven, de 23 años.

“Ellos estaban nerviosos y apurados. Pedían dólares. Se ve que les pasaron un mal dato. Les dije que no tengo, que lo que tengo está en las billeteras, que somos laburantes, que no tenemos nada más que lo que ven. Incluso que tenía las llaves de los autos, que se los lleve. Pero me dijeron que querían plata”, contó la mujer.

Luego le pegaron en la cabeza a Débora y a su hija:.“Me bajaron de los pelos, no podía caminar de las escaleras de los nervios que sentía, y ellos se ponían más nerviosos”, contó la mujer.

Débora aseguró que los delincuentes insistían con que les entreguen dólares a pesar de que la familia lo había negado.

“Fue algo muy raro. Por las formas. No era el clásico ‘chorro’. Estaban demasiado vestidos. No puedo decir que eran policías, pero sí que era algo de gente que sabía lo que estaba haciendo. Tenían hasta las zapatillas cubiertas. En las manos tenían guantes y las caras tapadas. Fue demasiado despliegue, como que vinieron a buscar algo. Y todos estaban armados“, sumó.

La fuga

Débora comentó que los delincuentes se fueron porque sonaron las alarmas y que, tras ello, hicieron la denuncia. “Se fueron caminando, estaban tranquilos. A un vecino lo saludaron. Fueron despacito, él se quedó mirándolos y uno de los chorros levantó la mano y lo saludó. Tenemos alarma vecinal y se está activando cada dos por tres. Últimamente Ituzaingó es bastante complicado. Es la primera vez que nos pasa y la forma en la que entraron fue muy violenta", señaló.