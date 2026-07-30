Constanza Lamarque, perfiladora criminal, sobre la muerte de la niña de dos años en Villa Gesell: “Hay un tabú de no poder ver a la madre como una asesina, pero hay muchísimos casos”

La perfiladora criminal Constanza Lamarque analizó en LN+ la muerte de Isabella, una niña de dos años en Villa Gesell, y sostuvo que existe una resistencia social a considerar que una madre pueda atentar contra la vida de sus hijos. En ese sentido, señaló que hay bibliografía especializada y numerosos antecedentes criminales que muestran situaciones de este tipo, aunque con motivaciones diferentes.

A partir de los elementos conocidos de la investigación, Lamarque consideró que podrían aparecer rasgos compatibles con una personalidad antisocial, caracterizada por una necesidad de control y dominio. Sin embargo, aclaró que se trata de una lectura conductual preliminar y que no puede establecerse un diagnóstico sin una evaluación profesional de la persona involucrada.

La especialista también se refirió al síndrome de Münchhausen por poder, una hipótesis mencionada alrededor del caso. Explicó en qué consiste y marcó una diferencia central: en ese cuadro, el cuidador suele necesitar que el niño permanezca enfermo, pero con vida, para construir alrededor de él una imagen de protección y entrega.

Constanza Lamarque, perfiladora criminal

“Mente criminal”

Consultada sobre si puede hablarse de una “mente criminal” en casos donde una madre aparece vinculada con la muerte de uno de sus hijos, Lamarque explicó que este tipo de hechos suele encontrar una barrera cultural.

“Hay un tabú también dentro de la sociedad donde a la madre no se la puede ver como una asesina, pero hay muchísima bibliografía y muchísimos casos de madres que matan a sus hijos”, sostuvo.

La perfiladora explicó que no existe una única motivación detrás de esos crímenes. Entre los ejemplos, mencionó los neonaticidios que pueden estar relacionados con determinados trastornos mentales o puerperales.

También describió los denominados homicidios “altruistas”, en los que la persona responsable interpreta de manera distorsionada que existe un escenario catastrófico y cree que matar a sus hijos representa una forma de “salvarlos”.

En el caso de Villa Gesell, Lamarque planteó otra posible lectura. “Si uno hace una lectura conductual de todo lo que hay en la causa, estaríamos frente a una personalidad antisocial, donde su necesidad psicológica básicamente es el control y el dominio sobre la vida y muerte de sus hijos”, afirmó.

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Qué significa una personalidad antisocial

Ante la consulta sobre si una personalidad antisocial puede asociarse con una persona sociópata o psicópata, la especialista respondió que podría ser compatible, pero insistió en que todavía no existe un diagnóstico.

“Se le dice personalidad antisocial porque todavía no se le hizo ningún tipo de diagnóstico”, aclaró. Su análisis, según indicó, parte de la conducta atribuida a la persona investigada, la presunta instrumentalización de sus hijos y la falta de empatía que podría desprenderse de los elementos incorporados a la causa.

Lamarque también mencionó diferentes mecanismos que habrían sido utilizados para someter a los niños, entre ellos la violencia física y las amenazas. En ese contexto, consideró que un eventual síndrome de Münchhausen por poder podría funcionar como un mecanismo de control, aunque sostuvo que no sería necesariamente la explicación principal.

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Qué es el síndrome de Münchhausen por poder

Lamarque explicó que el síndrome de Münchhausen por poder se presenta cuando un cuidador inventa, provoca o exagera signos clínicos y enfermedades en una persona bajo su responsabilidad.

Aunque las estadísticas registran una mayor presencia de mujeres como responsables, la especialista prefirió hablar de “cuidador”, ya que el comportamiento no es exclusivo de las madres.

“Esta persona lo que hace es inventar signos clínicos o enfermedades. Les proporciona, por ejemplo, remedios o venenos como para tener que ir continuamente a los hospitales”, describió.

A diferencia de delitos motivados por un beneficio económico, como el cobro de un seguro, en estos casos existiría una necesidad psicológica. El cuidador busca presentarse ante los demás como una figura heroica, sacrificada y permanentemente dedicada a atender a un niño enfermo.

“La madre necesita ser esa figura heroica, esa figura de madre abnegada que cuida a sus hijos”, cerró Lamarque.