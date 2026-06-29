Contrabando: secuestraron 55.000 latas y botellas de cervezas y bebidas alcohólicas por un valor de $744 millones

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) secuestró mercadería valuada en $170 millones que ingresó en el país de contrabando. Se trata de 45.700 latas y botellas de cerveza que se quisieron comercializar en Misiones, Corrientes, Chaco y Formosa. Además, se decomisaron 11.490 botellas de licores, vodka, gin y whiskies de origen ilegal.

Así lo informó la ARCA en un comunicado de prensa. La mercadería llegaba a la Argentina por ciudades fronterizas como Puerto Iguazú y Bernardo de Irigoyen, en Misiones, y Clorinda, en Formosa.

“Se detectaron pallets con cervezas importadas que carecían de la documentación respaldatoria de su ingreso legal al país. A partir del relevamiento de las importaciones registradas de mercadería idéntica, los funcionarios de la Dirección General de Aduanas, dependiente de ARCA, confirmaron las sospechas sobre el origen irregular de los productos. Luego de identificar a remitentes y destinatarios, se realizaron inspecciones en depósitos y locales comerciales vinculados a la distribución y venta de las bebidas", se explicó en el citado comunicado de prensa.

La mercadería secuestrada ARCA

En los procedimientos se secuestraron 45.700 latas y botellas de cerveza de marcas como Heineken, Brahma, Sol, Corona, Pilsen y Budweiser, valuadas en más de $170 millones.

También la ARCA se incautó de 11.490 botellas de licores, vodka, gin y whiskies de marcas como Johnnie Walker, Jägermeister y Absolut, por un valor estimado de $574 millones.

“En total, la mercadería secuestrada supera un valor de $744 millones. Las bebidas fueron destruidas por representar un riesgo para la salud pública debido a su origen ilícito y la imposibilidad de garantizar su trazabilidad y condiciones de conservación”, informó la ARCA.

Como informó LA NACION, de acuerdo a los datos de la Cámara de la Industria Cervecera, un 40% de la mercadería relevada en los autoservicios del AMBA tiene un origen ilegal. Por el contrabando de este tipo de mercadería, el Estado argentino dejó de percibir hacia fines de 2025 US$1100 millones.