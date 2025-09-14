Conurbano sangriento: motochorros quisieron robarle a una policía de la Ciudad y uno terminó muerto en el lugar

En el conurbano bonaerense, nuevamente un policía porteño se enfrentó a delincuentes que intentaron robarle. Ocurrió en Paso del Rey, partido de Moreno, cuando una agente de la Policía de la Ciudad, que circulaba de civil y franco de servicio en una moto Gilera Smash 110 junto a su pareja, también integrante de la fuerza, fue interceptada por motochorros que se movían en dos motos.

Los atacantes se pusieron a la par, empujaron a la pareja y les hicieron perder el control del rodado hasta que cayeron al asfalto en la zona del puente Bilbao, sobre el Río Reconquista, en las inmediaciones del cruce de Camino de la Rivera y Concejal Cándido Torlaschi.

De acuerdo con la información reunida hasta el momento, el hecho ocurrió el miércoles y comenzó cuando uno de los asaltantes descendió y apuntó con un arma a la pareja con el objetivo de robarles . En ese contexto, la agente impartió la voz de alto, extrajo su arma reglamentaria y efectuó tres disparos. Uno de los proyectiles impactó en un adolescente de 17 años, identificado como R. L. R., lo que le provocó la muerte del menor en el lugar. Los otros cómplices escaparon y no presentaron heridas. Luego se constató que el arma que portaba el delincuente era una réplica de utilería.

Las pericias balísticas determinaron que la trayectoria de uno de los disparos resultó compatible con la posición en el piso que adoptó la agente durante el ataque. El impacto atravesó el hombro derecho del joven fallecido. La identidad del adolescente se estableció horas más tarde, cuando su madre se presentó en la Comisaría 5ª de Moreno para denunciar su ausencia y aportó señas particulares que facilitaron el reconocimiento: tatuajes en el cuello, entre ellos la figura de un beso, una cruz y el nombre Claudia. A partir de esos datos, se realizó la identificación formal del cuerpo.

El fiscal Leandro Ventricelli, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Nº 1 del Departamento Judicial Moreno–General Rodríguez, dispuso no adoptar medidas procesales contra la agente al considerar que actuó en legítima defensa y ordenó pericias sobre el arma reglamentaria. La causa fue caratulada como homicidio y robo agravado por haber sido cometido en poblado y en banda.

En paralelo, se dispuso una serie de tareas para identificar y ubicar a los cómplices que se fugaron tras el episodio.

Según se indicó, la zona tiene baja circulación y escasa iluminación durante la noche, y es señalada por vecinos como un punto recurrente de hechos delictivos.

En ese marco, la búsqueda de los prófugos continúa con análisis de imágenes y testimonios para reconstruir los movimientos previos y posteriores al ataque y determinar posibles rutas de escape de las dos motos utilizadas por la banda.