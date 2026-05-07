Vecinos de La Matanza redujeron a un motochorro con una toma de Jiu Jitsu, lo desmayaron y entregaron a la policía

Vecinos de San Justo protagonizaron un polémico momento este jueves cuando golpearon, inmovilizaron a un motochorro con una toma de Jiu Jitsu y lo desmayaron. Más tarde, lo entregaron a la policía y fue detenido.

Todo ocurrió en la calle Eizaguirre al 2000 del partido de La Matanza. Un repartidor de una aplicación estaba entregando un pedido y, cuando el cliente salió a recibirlo, notaron que dos delincuentes a bordo de una moto estaban robando a un vecino de la cuadra.

Ellos, y otras personas que se encontraban en la cuadra al momento del robo, se acercaron a frenar el hecho. Sin embargo, uno de ellos escapó y dejó al otro ladrón a manos de la gente. Entre varios lo tomaron de los brazos y le pegaron piñas a lo largo del cuerpo con el objetivo de tirarlo al piso.

El repartidor le pegó con su casco en la cabeza varias veces. Tres hombres continuaban con la agresión. Sin embargo, el delincuente se resistía, sin que pudieran reducirlo. Fue entonces que uno de los tres hombres lo tomó desde atrás, envolvió su brazo alrededor del cuello del delincuente y lo trabó con el otro brazo.

Esta maniobra es conocida como mataleón, y es la técnica de sumisión más conocida del Jiu Jitsu brasileño. Consiste en apretar el cuello y bloquear las dos arterias carótidas del rival. Con el otro brazo funcionando como traba, la estrangulación es más fuerte. Una vez logrado, también la persona posiciona las piernas como ganchos sobre la cadera del rival, para evitar que pueda salir.

Esta misma posición tomó el joven, que logró frenar la circulación de sangre hasta que el motochorro cayó inconsciente. En ese momento lo dio vuelta para que quedara con su cara contra el piso y, de esa forma, que fuera más fácil inmovilizarlo. Mientras tanto, dos hombres más se acercaron a colaborar con la situación.

Vecinos le aplicaron una toma de Jiu Jitsu, lo desmayaron y lo entregaron a la policía en La Matanza

El joven que realizó la maniobra de Jiu Jitsu fue hacia la moto del delincuente con el objetivo de ver qué había robado, mientras que los otros hombres presentes controlaban que no se levante del suelo. Uno de ellos incluso puso el pie sobre la espalda del ladrón.

Cuando intentó levantarse, entre ellos lo inmovilizaron otra vez y uno le pegó una piña en la cabeza que terminó de atontarlo. Mientras tanto, llamaron a la policía y retuvieron al delincuente hasta que efectivos se acercaron y lo llevaron detenido. Quedó a disposición de la Justicia.

Un motochorro intentó robarle a un repartidor, pero se defendió a los tiros

Un grupo de delincuentes se acercó a un repartidor mientras cargaba combustible en su moto para robarle, pero se sorprendieron cuando la víctima sacó un arma y se defendió disparándoles el pasado 30 de abril.

El intento de robo ocurrió alrededor de la 1.30 de este miércoles en una estación de servicio de la firma Axion Energy ubicada en la intersección de las calles San Martín y Matheu, en la localidad de Lomas del Mirador, partido de La Matanza.

El repartidor esperaba que el playero terminara de cargar combustible en su moto para continuar su recorrido, cuando vio que dos hombres a bordo de una moto se acercaron con movimientos sospechosos. Al notar que los desconocidos se dirigían hacia su dirección para asaltarlo, el hombre sacó una pistola que llevaba dentro de la mochila de carga.

El momento en que los delincuentes intentan robarle al repartidor

Ni bien se acercaron lo suficiente, la víctima abrió fuego contra los sospechosos y empezó un tiroteo en el lugar. El empleado de la estación de servicio, que se encontraba cargando el combustible, se escondió detrás de los surtidores para protegerse de los proyectiles.

Durante el enfrentamiento, uno de los balazos impactó en el conductor de la motocicleta de los asaltantes. A continuación, los agresores intentaron escaparse en el rodado, pero perdieron el equilibrio y chocaron contra una columna a pocos metros del lugar, según informó el medio local 24 Conurbano.

Tras la caída, ambos escaparon a pie y dejaron la moto abandonada en la escena. En tanto, el personal de la estación de servicio y el repartidor resultaron ilesos tras el tiroteo.