Intentaron robarle el auto a un policía cuando estacionaba frente a su casa en Florencio Varela: se defendió a los tiros

El domingo por la noche, un efectivo de la Policía Bonaerense que estaba de franco, estacionaba su vehículo blanco en la puerta de su vivienda en el municipio de Florencio Varela.

El oficial mayor vio interrumpida su tranquilidad cuando dos delincuentes lo sorprendieron para robarle el auto. “¡Bajate! ¡Te mato!”, lo amenazaron, a lo que el hombre respondió con disparos para frustrar el robo.

Las imágenes de dos cámaras de seguridad del barrio donde vive la víctima mostraron el momento en que, pasadas las 22, el agente detenía su rodado Peugeot 2008 y dos ladrones, uno de ellos armado y que llegaron a pie, lo interceptaron. El policía se encontraba vestido de civil y estaba por buscar a su nieta.

Intentaron robarle el auto cuando estacionaba frente a su casa en Florencio Varela: el policía se defendió a los tiros

“Me di vuelta para abrirle la puerta a la nena y cuando me di cuenta ya los tenía encima”, relató el efectivo en declaraciones a la prensa y contó que uno de los asaltantes le gritó: “¡Bajate, la concha de tu madre! ¡Te mato! ¡Bajate!”. Los delincuentes lograron que el hombre descendiera del rodado y lo empujaron al piso.

Intentaron robarle el auto cuando estacionaba frente a su casa en Florencio Varela: el policía se defendió a los tiros

Sin embargo, la historia cambió cuando los ladrones no pudieron poner en marcha el vehículo. El policía aprovechó la oportunidad, se identificó como efectivo, extrajo su arma reglamentaria y comenzó a disparar. Si bien la víctima reconoció que dudó “un poquito” al defenderse, contó que decidió efectuar los disparos al considerar que su vida corría peligro.

Intentaron robarle el auto cuando estacionaba frente a su casa en Florencio Varela: el policía se defendió a los tiros. Ministerio de Seguridad

Al ser tiroteados, los delincuentes emprendieron la huida a pie por las calles de la zona. Fuentes consultadas por LA NACION indicaron que uno de los delincuentes ingresó al menos a tres viviendas y logró cambiarse de ropa para despistar a los efectivos policiales. Minutos después, personal del Comando de Patrullas y del Grupo Táctico Operativo (GTO) detuvo a uno de los sospechosos, de 27 años, escondido en el patio delantero de un inmueble ubicado a unos 500 metros del lugar del hecho. El segundo involucrado continúa prófugo y era buscado intensamente.

Intentaron robarle el auto cuando estacionaba frente a su casa en Florencio Varela: el policía se defendió a los tiros. Ministerio de Seguridad

Los investigadores hallaron en el patio de una casa una pistola Browning calibre 9 milímetros, junto a un cargador y dos municiones intactas. También secuestraron una campera que habría sido utilizada durante el asalto. La investigación quedó a cargo de la Justicia de Florencio Varela. El fiscal interviniente dispuso el secuestro del arma reglamentaria del efectivo, de marca Bersa, modelo Thunder. El detenido fue imputado por robo agravado por el uso de arma de fuego y violación de domicilio.