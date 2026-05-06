Retiró dinero del banco, sintió que la seguían y buscó escaparse, pero la golpearon y le robaron todo

Dos hombres asaltaron a una mujer de 48 años en la localidad de Valentín Alsina el pasado jueves 30 de abril, luego de que la víctima retirara efectivo de un banco de la zona. El ataque ocurrió en el partido de Lanús, alrededor de las 13, en la esquina de Perón y Mendoza, a plena luz del día.

Según el relato de la víctima, Jessica Resquin, quien hizo la denuncia policial, todo el episodio se dio cuando salió de la sucursal del Banco Francés ubicada en la intersección de las calles Rucci y Perón entre las 12.30 y las 13.

Pocos minutos después, percibió movimientos sospechosos y dio vueltas por la zona de modo aleatorio e impredescible para intentar eludir a quienes podrían estar siguiéndola.

El momento del ataque en Valentín Alsina

De acuerdo con el relato del medio local DataConurbano.net, tras un recorrido disuasivo de once cuadras, supuso que los había perdido. Acto seguido, la víctima siguió con su agenda y fue a un supermercado, pero al llegar fue atacada por delincuentes.

La violenta secuencia quedó registrada en las cámaras de seguridad: un sospechoso escondido detrás de una capucha simuló estar hablando por teléfono y se acercó a la mujer, que contaba con el dinero guardado adentro de una mochila de color negro.

El hombre esperó a estar aproximadamente a un metro de distancia, se abalanzó sobre ella y forcejeó intentando sacarle la prenda. La víctima quiso impedir el robo e incluso trató de entrar al comercio, pero el ladrón la tiró violentamente al piso y empezó a golpearla en la cabeza. “¡Soltá el bolso, te dije!”, le gritó.

“¡Soltame, por favor!”, pidió Resquin en medio del ataque, pero el hombre logró quitarle la mochila y se subió a una moto en marcha, donde su cómplice lo esperaba para escapar de inmediato con el dinero retirado, según informó el diario 24Conurbano.

El delincuente la golpeó brutalmente en la cabeza

La mujer presentó la denuncia policial el pasado sábado 2 de mayo en la Comisaría Séptima de la jurisdicción. En su declaración, relató que los agresores mantuvieron la persecución a lo largo de 11 cuadras, desde el centro comercial hasta una zona de menor tránsito.

Como parte de las pruebas, la policía cuenta con estos registros de video, donde se ve por completo el accionar de los asaltantes antes de la huida y el rostro de uno de ellos.

La Unidad Funcional de Instrucción 7 de Lanús coordina la investigación para identificar a los responsables. La fiscalía analiza si los delincuentes seleccionaron a la víctima al azar o si contaron con información sobre la operación facilitada desde el interior del banco.