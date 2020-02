Graciela Sosa pidió marchar el martes 18 del actual bajo el lema "Basta de violencia" Fuente: LA NACION - Crédito: Tomas Cuesta

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 11 de febrero de 2020 • 21:24

La madre de Fernando Báez Sosa convocó esta tarde a una marcha al Congreso para reclamar Justicia para su hijo asesinado en Villa Gesell. La manifestación se realizará el próximo martes, a las 18 y al cumplirse un mes del homicidio, bajo el lema " basta de violencia".

"La violencia es un flagelo que arrasa y destruye sin distinción alguna. No hay religión, clase social, nacionalidad, raza o edad que la frene. Por eso tenemos que decir basta de violencia, con energía y decisión para que se escuche en cada rincón de la Argentina", expresó Graciela Sosa, madre del asesinado adolescente de 19 años.

En la puerta del edificio en el que vive, Graciela dijo que no necesita hablar con los padres de ninguno de los sospechosos del homicidio de su hijo. De esta forma la mujer respondió a los dichos de los padres de Juan Pedro Guarino, quienes habían manifestado su intención de comunicarse con los padres de Fernando.

Graciela Sosa, la madre del Fernando Báez Sosa, pidió el acompañamiento social para exigir justicia Fuente: LA NACION - Crédito: Rodrigo Néspolo

Graciela contó, además, que recibió un nuevo llamado del Papa Francisco, pero que ni ella ni su esposo llegaron a atender la comunicación. La mujer expresó que el Sumo Pontífice dejó un mensaje en el que les dijo que volvería a llamarlos y que los tenía presentes.

"Recibo el apoyo de mucha gente. Estoy contenida. Me visitan muchas personas. Me traen rosarios y entregan su apoyo. Hoy recibí la valija que mi hijo llevó a Villa Gesell. No aguanté y me puse a llorar. Me tiré sobre la ropa que le había doblado para que se llevara al viaje. Le había ayudado a armar la valija. Fue muy fuerte. Es muy duro ver que mi hijo se fue de viaje y lo que me trajeron de vuelta fue su cuerpo en un cajón y la ropa en una valija", agregó Graciela, entre llantos.

"El martes 18 de febrero a las 18 vamos a pedir justicia por Fernando, asesinado brutalmente en Villa Gesell, y por todas las víctimas de violencia. Nos convocaremos en el Congreso Nacional, en la esquina de Rivadavia y Entre Ríos. Que nuestro mensaje llegue a cada familia y a cada ciudadano que quiera sumarse en esta campaña de condena a la violencia", se afirmó en el texto que convoca a la manifestación frente al palacio legislativo.