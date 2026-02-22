Rescataron a una adolescente a la que un hombre de 40 años trató de sacar del país en un micro de larga distancia

Una adolescente de 15 años fue rescatada de un micro de larga distancia cuando una pareja trataba de sacarla del país sin documentación y bajo los efectos de estupefacientes. El hecho fue notificado por otro pasajero que advirtió la situación y alertó a las autoridades correspondientes.

El ómnibus había partido desde el barrio porteño de Balvanera y tenía como destino final la provincia de Jujuy. Según la investigación judicial a la que se dio curso, la intención de los captores era cruzar la frontera hacia Perú de forma ilegal con la víctima.

Según consignó el medio La Voz, el pasajero que reportó la situación sospechosa notó que un hombre adulto —de aproximadamente 40 años— iba “a los besos” con la adolescente. Junto a ellos se encontraba una mujer y ambos evitaban que se le notara el rostro a la joven, que llevaba puesta una gorra y capucha.

“Iban abrazados constantemente. A mí me pareció raro ver una nena de 14 o 15 años con este señor”, declaró el testigo al mismo medio. Al notar que el hombre tampoco permitía que la adolescente hablara, dio aviso a la Gendarmería Nacional.

Ante la notificación, el micro fue interceptado sobre la Ruta Nacional 9, a la altura del kilómetro 152. Al revisar la lista de pasajeros, los efectivos constataron que la adolescente no figuraba en el registro.

Tal como consignó La Voz, la joven no tenía pasaje ni documentación que acredite su identidad, por lo que los dos adultos que iban con ella fueron detenidos inmediatamente. Según el relato de los gendarmes, la víctima presentaba un cuadro de “somnolencia aguda” y no podía mantenerse despierta para responder preguntas básicas.

El testimonio de la víctima

Según La Voz, en declaraciones en privado, la adolescente confirmó su edad y afirmó que la estaban llevando a Perú para transportar droga. Según declaró, vivía en situación de calle con su madre. En su relato también detalló que le habían prometido dinero, una vivienda y un auto si aceptaba trasladar estupefacientes, pero que luego comenzaron a amenazarla cuando dudó.

Ahora, la Dirección Nacional de Migraciones y la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex) incorporaron al expediente informes que dieron cuenta de movimientos migratorios irregulares de los detenidos entre la Argentina y Perú.

En tanto, la Cámara Federal porteña, con la firma de los jueces Martín Irurzun y Eduardo Guillermo Farah, confirmó el procesamiento con prisión preventiva de ambos imputados bajo el cargo de trata de personas agravada.

Para los camaristas, el contexto en que fue hallada la menor (sin documentos, sin pasaje, visiblemente sedada y bajo control de adultos), sumado a la denuncia espontánea del pasajero y su posterior declaración, constituyen indicios suficientes de un intento de captación y traslado con fines de explotación.