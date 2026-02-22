Un ladrón cayó al intentar robar marihuana y reveló un vivero clandestino cuyo dueño sigue sin ser identificado
El sospechoso fue detenido en la terraza del inmueble, donde se hallaron plantas distribuidas entre macetas y un cuarto acondicionado como invernadero; buscan al dueño de la propiedad
- 3 minutos de lectura'
A las 2.30 de la madrugada de hoy, un vecino de Parque Chacabuco advirtió movimientos sobre los techos y llamó a la Policía de la Ciudad. Cuando los oficiales ingresaron a la vivienda señalada, situada en Pumacahua al 1000, encontraron en la terraza a un hombre con una tijera en la mano y, a pocos metros, un vivero con más de un centenar de plantas de marihuana distribuidas entre macetas y un cuarto preparado como invernadero.
Según el parte oficial, los oficiales tomaron contacto con el vecino denunciante, quien habilitó el ingreso al inmueble ante la ausencia del propietario. El acceso se realizó por la planta baja y, al avanzar hacia el fondo, los efectivos subieron por una escalera externa que conducía a la terraza. Fue allí donde hallaron al sospechoso, quien tenía una tijera en la mano y reconoció que había entrado por los techos con la intención de robar varias plantas del lugar.
Durante la recorrida, el personal identificó una primera área con 87 plantas en macetas negras, distribuidas a la intemperie. A pocos metros, en un cuarto lindero acondicionado con luces de calor y ventilación, se encontraron otras 22 plantas, lo que totalizó 109. Las imágenes incorporadas al expediente muestran el espacio con filas de ejemplares en crecimiento, algunos ya embalados para su secuestro.
El sospechoso quedó detenido en la terraza, donde también se secuestraron guantes, una protección facial y una tijera presuntamente utilizada para cortar flores. Tras la consulta con el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 62, a cargo del juez Darío Bonanno, se dispuso formalmente la detención del acusado y el decomiso de todo el material vegetal hallado en el inmueble.
Los investigadores analizaron de inmediato las condiciones del cuarto utilizado como invernadero, que contaba con iluminación artificial y el cableado necesario para mantener un cultivo estable.
Fuentes policiales señalaron que la vivienda estaba deshabitada al momento del procedimiento y que los efectivos no encontraron documentación que permitiera identificar de manera directa al propietario.
Por orden judicial, se inició una serie de medidas para establecer quiénes figuran como titulares del domicilio y determinar si existía allí una estructura organizada dedicada al cultivo. Al cierre del parte, los agentes continuaban con las tareas de averiguación para localizar al dueño o a los responsables del vivero montado dentro de la vivienda.
