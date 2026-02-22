Detuvieron a una mujer por el violento robo a “Alambre” González, exguitarrista de Pappo

A una semana del violento robo que sufrió Daniel “Alambre” González, reconocido músico de rock y blues y exguitarrista de Norberto “Pappo” Napolitano, la Policía de la Ciudad detuvo a una mujer acusada de haber participado del asalto y recuperó parte de los elementos sustraídos. “Encontraron algunos pedales, las guitarras parece que las descartaron. Algo es algo”, manifestó tras la detención el artista de 69 años a través de un video difundido por sus amigos y pares en redes sociales.

El operativo se llevó a cabo ayer en un domicilio situado en Pueyrredón al 5700, en la localidad bonaerense de Billinghurst, partido de San Martín, luego de una investigación que se realizó en base a cámaras de seguridad y a la información obtenida por una transferencia que los delincuentes obligaron a realizar a la víctima por medio de una billetera virtual.

La mujer detenida tiene 35 años Policía de la Ciudad

Tras identificar la propiedad, la fuerza porteña aseguró el lugar y realizó una pesquisa, con la colaboración de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Durante el allanamiento se arrestó a la sospechosa, una mujer de 35 años, y se secuestraron 11 pedales, transformadores, cables de conexión, un reloj smartwatch de aluminio, un collar plateado, una pulsera dorada, dinero en efectivo y dos teléfonos celulares.

Así fue la detención de la mujer que le robó a "Alambre" González

“Encontraron algunos pedales, ubicaron a esta gente, las guitarras parece que las descartaron. No están. Algo es algo. Los golpes se curan”, manifestó González.

Los elementos secuestrados por la Policía Policía de la C

Por la causa interviene el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 36, a cargo de Alejandro Ferro, quien dispuso el traslado de la detenida a una dependencia policial y las medidas de rigor. Todavía se encuentra prófugo el segundo ladrón.

Cómo fue el violento robo

El asalto ocurrió el domingo pasado a las 4.30 en el domicilio de “Alambre” situado sobre la primera cuadra de la calle Avellaneda, en el barrio porteño de Caballito, cuando dos personas, un hombre y una mujer, se hicieron pasar por inquilinos de su edificio para poder ingresar. Sin embargo, cuando estaban en el ascensor, uno de ellos desenfundó un arma y obligó al guitarrista a ingresar a su casa.

Una vez en el interior, lo golpearon, ataron y amordazaron. Luego, la pareja le robó distintas guitarras eléctricas, 15 pedales importados de diferentes marcas, documentos, dinero en efectivo y un teléfono celular. A su vez, obligaron a la víctima a realizar una transferencia mediante una billetera virtual.

“Este video no es para anunciar ningún show, sino para contarles lo que ya se habrán enterado unos cuantos. Me han entrado a casa. Se llevaron documentos, guitarras, pedales”, relató el músico en un primer video.

Inmediatamente, colegas y amigos iniciaron una colecta y comenzaron a difundir imágenes de alguna de las guitarras sustraídas para evitar que alguien las compre a través de redes sociales.

“A nuestro querido amigo músico ‘Alambre’ González le entraron a robar a su casa. Lo golpearon y le robaron sus guitarras, que son sus herramientas de trabajo y su sustento. Más allá de lo material, la violencia que sufrió es algo que duele mucho. Por eso queremos acompañarlo y ayudarlo a volver a ponerse de pie. Estamos organizando una colecta solidaria para que pueda recuperar sus instrumentos. Cualquier aporte suma”, escribieron, junto al alias “alambreyamigos”, cuya titular es Paula Delfina Chelle.

La publicación dedicada a "Alambre" Redes sociales

Días después, el también compositor y cantante se mostró agradecido y pidió que no haya más transferencias, al considerar que ya había recibido “demasiado”.

“Mucha solidaridad. Me ofrecieron violas, de todo. Agradecido, emocionado por tanto cariño, por tanto amor de todos mis familiares, amigos, músicos, gente que no conozco, chiquitos de 9, 12 años que me han escrito que no lo puedo creer. Estoy bien. No sigan colaborando porque ya es demasiado, gracias por tanto amor y tanto cariño. No sé cómo hacer para devolverles poco o mucho de todo esto. Cuenten conmigo. En lo que pueda ayudar y devolverles algo, ahí estoy. Los quiero, los amo, gracias a todos”, expresó.

Por su parte, Claudio “Pollo” Sarno, manager y productor, publicó imágenes con una de las guitarras robadas: “A ‘Alambre’ lo golpearon y le llevaron las violas, pedales y celular. Atenti si aparece publicada esta viola. Urgente, avisen por favor. Démosle una mano a un tipo que no se merece que le hagan esto”. “Compartan muchachos. Tiene que aparecer. Es una Hound Dog”, escribió en una nueva publicación.

El instrumento era uno de los más utilizados por el músico y de mayor valor afectivo. En una entrevista previa al robo lo describió como un “Frankestein” por los diversos componentes que llevaba. “Cuando la probé, la agarré así por el mango... la guitarra me llama a mí”, había contado, en diálogo con Goura’s music.

El músico cuenta con una trayectoria de más de medio siglo, iniciada en 1975, y que lo llevó a tocar con grandes artistas. Además de colaborar con “Pappo”, formó parte de MAM, liderada por los hermanos Omar y Ricardo Mollo y de Familia Gram. Asimismo, participó de proyectos junto a David Lebón, Héctor Starc, Miguel Cantilo, Claudia Puyó y Piero Franco De Benedictis, entre otros.

En 2007 se lanzó como solista, luego de las experiencias con “Alambre y la Doble Nelson” (1995-1999) y “Alambre y los Vibroking” (2000-2006), dos bandas fundadas por el mismo. Su próximo show lo iba a realizar el 12 de marzo a las 21 en The Lift, un club situado en el barrio porteño de Palermo, pero debido al robo se suspendió.