Un grupo de jóvenes cordobeses aún no pueden dejar atrás la madrugada del sábado 23 de septiembre cuando, mientras discutían en calle frente a la puerta de un boliche, una mujer atropelló a tres de ellos y se dio a la fuga. A l día de hoy, la conductora del auto Fiat, modelo Palio, no pudo ser identificada y tanto la justicia como las víctimas piden ayuda para dar con ella.

El que se llevó la peor parte fue Tomás, un joven de 25 años, que según relató al canal local, El Doce, había quedado en medio de una pelea entre dos grupos de personas que había comenzado por el presunto robo de un teléfono celular a una joven.

“Me metí para separar porque me quería ir. Yo no sé si me empujan, pero me tambaleo, no sé qué me paso. Cuando caigo, miro para el costado y ya tenía el auto a medio metro y no podía hacer nada. Por suerte, cuando me chocó, no me partió a la mitad. La conductora parece que se desvía y, además de chocarme a mí, chocó a un par de personas más. Fue como que apuntó directamente. Quedé como en un shock, dos o tres minutos. No entendía nada. Me parecía un sueño”, comenzó su relato el joven.

Ante la consulta de si conocía a la conductora o esta había sido víctima del robo de su teléfono, Tomás respondió: “Yo no la conozco y tampoco conozco a nadie con ese auto. Chocó a todos juntos”.

“Por suerte no tuve riesgo de vida, pero es algo que, literalmente, me la cambió temporalmente porque se me quebró por la mitad la pierna derecha y estoy en recuperación todavía. Además, espero que aparezca la persona”, dijo Tomás.

También le preguntaron qué le diría a la conductora si lo estuviese escuchando y Tomás respondió: “Le diría que lo que hizo está mal. Que choqués a varias personas y te vayas sin saber qué paso, si mataste a alguien o lo dejaste con una discapacidad de por vida, no está bien. Parece una persona muy fría o poco empática”.

En el plano judicial, José Bringas, titular de la fiscalía del distrito 1 turno 6, quedó a cargo de la investigación del hecho y, además de pedir el análisis de las cámaras de seguridad, pidió la ayuda de testigos para identificar quién iba a bordo del auto.

