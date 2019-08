Córdoba: juzgan a la mujer acusa de mutilar a su amante con una tijera de podar

Brenda Barattini Crédito: Gentileza Mariano Nievas (Mitre Córdoba)

26 de agosto de 2019

CÓRDOBA. Empezó está mañana el juicio a Brenda Barattini, la mujer de 27 años que hace dos años mutiló parte de los genitales a un hombre con una tijera de podar. La víctima, quien es querellante, llegó ya comenzada la audiencia y dio su testimonio. A la joven se la vio muy cambiada físicamente, demacrada. Está acusada de "lesiones gravísimas por el vínculo y por alevosía", delitos para el cual se prevé una pena de hasta 15 años de prisión. Pero las cosas pueden ser peores para ella: la fiscal de Cámara adelantó que pedirá que la carátula cambie a "tentativa de homicidio".

La mujer -quien se recibió de arquitecta poco antes del hecho- está presa desde el 25 de noviembre de 2017, cuando seccionó el 90% del pene de quien en ese momento era su amante. Si bien los médicos lograron hacer una reconstrucción del miembro viril, los peritajes dan cuenta de que la víctima sufre problemas como "estados de pánico" y "trastornos psicológicos".

Barattini viene planteando su inocencia; habla, además, de "herida" y no de mutilación. Incluso, inmediatamente después del episodio declaró que se había defendido tras haber sido violada. Esa estrategia duró poco: cayó por el peso de las pruebas recogidas en el departamento, entre ellas, su agenda personal con anotaciones de cómo había planeado el ataque.

Los apuntes, que ella reconoció como propios, incluyen puntos como "preguntarle cómo se borran los chats", que fue lo que intentó hacer cuando -según testigos- trató de quitarle al hombre el celular de la mano después del ataque."Pasarme sangre/lastimarme?", dice otro ítem; el expediente da cuenta de que ella tenía marcas de sangre en su cuerpo "no compatibles con la agresión que manifiesta haber sufrido".

También anotó "pedir ayuda"; eso fue lo que hizo después del ataque. Otras pruebas son sus búsquedas en Internet desde aproximadamente un mes antes con frases como "23/10/2017 se defendió de una violación; "excarcelación extraordinaria"; "Se defendió de violador?22/10/2017: mujer corta el miembro" y "21/10/2017: legítima defensa", entre otras muchas. Todas relativas al hecho que la tuvo como protagonista.

Tanto Barattini como su víctima tenían parejas y ambos lo sabían; según el querellante los encuentros empezaron a ser más esporádicos. Pero ese viernes 24 de noviembre ella lo invitó a su departamento porque tenía "unos jueguitos" para hacerle. Él llegó alrededor de las 21.30, ella le volvió a preguntar por sus sentimientos y después -ya en la cama- le dijo: "Te voy a tapar los ojos y vos tenés que descubrir con qué parte te estoy tocando".

La joven estaba sobre él cuando sintió un ruido, "dolor y el chorreado". Explicó: "Era algo como que me estaba mojando. En la reacción creo que la empujé, creo que le pasé por encima, pasé a otra posición y me paré. Yo no sabía bien qué había pasado". Esa fue su declaración, que incluye que la mujer no lo dejaba salir del departamento; cuando pudo hacerlo lo ayudaron unos vecinos.

Para la fiscal Laura Battistelli la agresora no realizó ninguna acción posterior al ataque para salvar la vida de la víctima, que pudo haber muerto desangrada "de no ser por la intervención de vecinos, entre ellos, una estudiante de medicina que le hizo torniquete para detener la hemorragia".