Coronavirus: por la pandemia le otorgan la prisión domiciliaria a un violador

Un preso condenado por violación fue beneficiado con el arresto domiciliario Fuente: LA NACION

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 31 de marzo de 2020 • 12:24

Sus problemas de salud lo ubican dentro del grupo de personas vulnerables al Covid-19 . Por eso, y en el contexto de la crisis sanitaria y el hacinamiento en las cárceles, Miguel Ángel Holotte, condenado a la pena de seis años de prisión por los delitos de abuso sexual y de promover la corrupción de menores, fue beneficiado con el arresto domiciliario mientras persista el peligro de contagio de coronavirus .

Así lo resolvió el Tribunal Oral Federal (TOF) N°5 de San Martín, con intervención durante la feria judicial derivada de la cuarentena, en un fallo con fecha del 28 de este mes. Según informaron a LA NACION fuentes penitenciarias, la resolución todavía no se hizo efectiva.

Los jueces entendieron que aun cuando la detención domiciliaria incrementaba las posibilidades de que el acusado pase a la clandestinidad o vuelva a delinquir, en el actual contexto de riesgo por la pandemia debía primar el derecho a la salud dadas las enfermedades preexistentes del condenado. También sostuvieron que aunque hombre podría contagiarse el coronavirus en su casa, podría tener más posibilidades de atención en el sistema de salud pública, al tiempo que reducir la población carcelaria permitiría, al mismo tiempo, disminuir la eventual velocidad de contagio intramuros.

El fiscal general ante el TOF N°5, Carlos Cearras, según fuentes judiciales, se había opuesto a que se le otorgue el beneficio de la prisión domiciliaria al abusador.

Este fallo se contrapone con lo actuado, por ejemplo, por el TOF N°2 de San Martín, que en medio de la pandemia rechazó 15 pedidos de prisiones domiciliarias, según informaron fuentes judiciales.

El fallo fue firmado por los jueces María Claudia Morgese Martín, Esteban Rodríguez Eggers y Matías Mancini. Ordenaron que durante la prisión domiciliaria Holotte sea vigilado por medio de una tobillera electrónica y le fijaron una caución real de 100.000 pesos, que aún no depositó, motivo por el cual la medida todavía no se ejecutó.

En la resolución, según se desprende del fallo publicado en el Centro de Información Judicial (CIJ), la jueza Morgese Martí no dejó de lado la posibilidad de que con el beneficio de la prisión domiciliaria Holotte intenté fugarse.

"También es verdad que existe una posibilidad cierta de que en caso de serle concedida la prisión domiciliaria a Holotte, este intente fugarse, máxime cuando el tiempo que le resta por cumplir de pena es considerable (más de 4 años). Incluso, con ello coexiste el riesgo de que el nombrado cometa otro delito. Sin embargo, a mi humilde entender, ninguna de tales hipótesis puede fundar el rechazo del arresto domiciliario cuando lo que está en juego es la vida del incuso. Ante ello resulta necesario entonces reforzar las condiciones bajo las cuales tal beneficio habrá de ser concedido, como así también los medios a través de los cuales su cumplimiento será controlado", sostuvo la jueza Morgese Martín en el fallo publicado por el Acento de Información Judicial (CIJ).

Holotte está detenido en el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza, que depende del Servicio Penitenciarios Federal (SPF). El recluso, según el expediente judicial, padece hipertrofia prostática con sonda permanente, insuficiencia renal crónica y cardiopatía coronaria con dos stents.

En el fallo del TOF N°5 de San Martín se resaltó la opinión del juez Gustavo Hornos , integrante de la Cámara Federal de Casación Penal, que en un reciente fallo sostuvo que el "derecho a la salud es vital, pues sin ella todo lo demás es insuficiente y en este aspecto debe recordarse el rol especial de garante que le corresponde al Estado Federal respecto de las personas que se encuentran detenidas, quienes conservan todos sus derechos de los que no los priva su condición. La pena reside solamente en la privación de la libertad y no. En el cese de otros derechos fundamentales".

Debate electrónico

En el fallo se dejó constancia de que los jueces participaron del debate por medios electrónicos. En el último punto resolutivo, los magistrados ordenaron que, cuando se terminen los riesgos de contagio de coronavirus, Holotte deberá volver a la cárcel.

"Es cierto que no podría asegurarse que en caso de disponerse el arresto del imputado en su domicilio, este no se contagiará el Covid-19, como así tampoco que tendrá garantizada una atención eficaz en el sistema de salud pública, pero lo que sí es seguro es que si la población carcelaria de riesgo fuera diseminada en distintos domicilios, la velocidad de un eventual contagio de ese número de personas sería sensiblemente menor y, por ende, más favorable la expectativa de una atención médica eficiente; el imputado tendría las mismas oportunidades de atención médica que cualquier otro ciudadano, y las cárceles tendrían menos población y, por ende, el índice de contagio será inferior entre personas que, en principio, no requerirían atención médica urgente", se afirmó en el fallo.