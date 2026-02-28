Los padres de Loan denuncian amenazas y miedo extremo mientras el juicio sigue sin fecha cercana

CORRIENTES (de un enviado especial).- Hasta último momento, José Peña y María Nogueras, el padre y la madre de Loan, el niño que desapareció el 13 de junio de 2024, cuando tenía 5 años, no sabían si iban a poder viajar desde 9 de Julio, donde viven, a esta ciudad capital, donde este viernes se realizó la audiencia preliminar del juicio por la desaparición del chico. La razón, según el fiscal federal Carlos Schaefer, es que no tenían dinero para costearse el viaje en ómnibus de unos 180 kilómetros. El padre de Loan es un trabajador informal que no tiene un ingreso regular porque hace changas, sobre todo en el sector de la construcción, y su pareja es ama de casa.

José y María se sentaron solos, sin la presencia de los tres hijos mayores, que desde hace un tiempo se alejaron del reclamo por la aparición del hermano más pequeño . En 9 de Julio la gente sigue valorando la pelea por lograr justicia para Loan, pero desconfía de los hijos mayores del matrimonio, que viven en casas contiguas a la de sus padres.

El punto de la polémica fueron las donaciones que le llegaron a Mariano Peña a su cuenta de Mercado Pago, a través de un programa en América TV. Roberto Méndez, quien era abogado de la familia Peña, admitió que las transferencias que realizaban los televidentes llegaron a $170 millones. El letrado señaló en su momento que ARCA había enviado un oficio a este joven porque sus ingresos no se correspondían con su estado patrimonial.

Frente al tribunal, integrado por Eduardo Belforte, Fermín Cereloni y Simón Bracco, la abogada querellante Belén Russo Cornara, que representa a los padres de Loan, hizo un planteo que provocó sorpresa en la sala de audiencias de la Universidad del Nordeste: dijo que la familia Peña sufre actos intimidatorios y hostigamiento. Fue un argumento que usó la abogada para reclamar al tribunal que el juicio comenzara antes de la fecha establecida, el 7 de octubre. Ese tema quedó en el aire como una herramienta argumental de la abogada y nadie le dio relevancia, ante un tribunal que mostró desprolijidad en la audiencia preliminar al no definir cuestiones básicas, como la cantidad de testigos habilitados.

Los padres de Loan en la puerta de su humilde casa en 9 de Julio Augusto Famulari

Luego de la audiencia, el fiscal Carlos Schaefer reveló a LA NACION que José Peña y María Nogueras “se presentaron ante la fiscalía la semana pasada, donde plantearon la extrema preocupación que tenían por las intimidaciones que enfrentan de manera casi cotidiana”. La madre y el padre de Loan contaron que ellos y sus hijos son blanco de intimidaciones permanentes a través de las redes sociales. Y que notaron también que durante las últimas semanas los estaban siguiendo en 9 de Julio. “Notaron movimientos raros para intimidarlos”, aseguraron las fuentes.

Luego de la conversación que José y María tuvieron con el fiscal Schaefer, se inició una investigación en la fiscalía federal de Goya, que tiene jurisdicción en 9 de Julio. Los familiares de Loan entregaron a los investigadores los posteos y mensajes intimidatorios, y se lograron identificar las IP de donde habrían surgido esos mensajes. La querella que representa a la madre y el padre de Loan pidió custodia para el matrimonio en su casa en 9 de Julio.

Desde el año pasado, José y María no tienen custodia de la Policía provincial ni de la Federal, como ocurrió durante los primeros meses posteriores a la desaparición de Loan.

La abogada Russo Cornara denunció que María Nogueras y José Peña “reciben constantemente amenazas”. “Los siguen persiguiendo, no los están haciendo pasar un buen momento”, apuntó.

Sin ningún tipo de protección, los querellantes consideran que un juicio extendido entre octubre y diciembre, como estableció el tribunal oral federal, “solo puede prolongar el sufrimiento de la familia”. “Loan sigue desaparecido y queríamos que la fecha fuera entre 30 o 60 días después, no en ocho meses. Con un juicio que puede finalizar en diciembre se corre el riesgo de que suceda algo extraordinario y se postergue hasta el año que viene”, agregaron.

Hasta último momento, los padres de Loan no sabían si podrían participar de la audiencia por falta de recursos Joaquín Meabe

“Hay imágenes en internet del padre y el hermano de Loan siendo llevados esposados. Hay elementos intimidatorios alrededor de la familia que han sido denunciados en varias situaciones. Son amenazas e intimidaciones permanentes, y esa es una de las circunstancias que ameritan que se considere el adelantamiento del juicio”, señalaron los abogados de la familia.

Luego de la audiencia, donde los abogados expusieron las intimidaciones que enfrentan los familiares del niño desaparecido, María Nogueras le envió un mensaje a su cuñada Laudelina, que es una de las acusadas de haber participado en la extracción de Loan aquel 13 de junio al plantar un botín embarrado para desviar la búsqueda y hacer creer a los rescatistas que el niño había caído en un bañado cercano al naranjal.

Las evidencias que tiene la fiscalía ponen a Laudelina en una situación complicada. Ella habría sido quien recibió la orden de Carlos Pérez y María Victoria Caillava para plantar esa pista falsa. Eso les dio tiempo para sacar al chico de 9 de Julio y, según se sospecha, llevarlo a la ciudad de Corrientes o Resistencia, donde se comprobó que el matrimonio estuvo después de la desaparición.

El punto débil del pacto

Los parientes de Loan sugieren que el punto más débil del pacto de silencio —que hasta ahora no se rompió— es Laudelina, quien, según su hermano, “es dura”.

María Nogueras le pidió a su cuñada que hable. “Que Laudelina me diga cómo está mi hijo, dónde está, si está comiendo o no. Yo no sé nada de Loan. Ella sabe muy bien qué pasó”. Y aseguró: “Quiero encontrar a mi hijo, quiero saber la verdad, encontrarlo sano y salvo”.

Loan, minutos antes de su desaparición durante el almuerzo en la casa de su abuela Catalina Redacción LA NACION

Laudelina es hermana de José Peña y tía de Loan. Esta mujer estuvo presente en el almuerzo familiar que se realizó el mediodía del 13 de junio en la casa de la abuela Catalina, en el paraje El Algarrobal. Laudelina es la esposa de Antonio Benítez, uno de los siete detenidos en la causa, y madre de Macarena, también implicada. Desde el primer día, la atención recayó sobre ella porque fue quien encontró un botín del niño, que luego se comprobó que había sido plantado por ella misma.

Laudelina fue también la primera en instalar la teoría del accidente, que apuntaba a que Loan fue atropellado por la camioneta Ford Ranger que conducían Pérez y Caillava. María Nogueras y José Peña no pierden la esperanza de que esta mujer logre algún día decir la verdad y revelar qué pasó ese día. Desde la fiscalía tampoco la pierden: consideran que cuando Laudelina se dé cuenta de que puede pasar 15 años en la cárcel, es posible que acceda a revelar qué ocurrió con su sobrino.