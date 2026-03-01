LA NACION

Se cayó parte del escenario de un boliche en Costanera: hay nueve heridos y más de 700 evacuados

El incidente ocurrió esta madrugada en el establecimiento bailable “Archie”, ubicado en la avenida Rafael Obligado; cinco personas tuvieron que ser trasladadas a hospitales cercanos

El incidente tuvo lugar este domingo por la madrugada.
En la madrugada de este domingo, la caída de una parte de la estructura del escenario de un boliche en Costanera provocó varios heridos y la evacuación de todas las personas que se encontraban en el lugar.

Según pudo saber LA NACION, cerca de las 5 de la madrugada, se desprendió la luminaria del escenario del establecimiento bailable “Archie Club”, ubicado en la avenida Rafael Obligado 6553, e impactó sobre parte del público que se encontraba cerca. Fuentes del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) asistieron al lugar e informaron que se registraron nueve heridos y más de 700 evacuados de urgencia.

