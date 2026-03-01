Se cayó parte del escenario de un boliche en Costanera: hay nueve heridos y más de 700 evacuados

En la madrugada de este domingo, la caída de una parte de la estructura del escenario de un boliche en Costanera provocó varios heridos y la evacuación de todas las personas que se encontraban en el lugar.

Según pudo saber LA NACION, cerca de las 5 de la madrugada, se desprendió la luminaria del escenario del establecimiento bailable “Archie Club”, ubicado en la avenida Rafael Obligado 6553, e impactó sobre parte del público que se encontraba cerca. Fuentes del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) asistieron al lugar e informaron que se registraron nueve heridos y más de 700 evacuados de urgencia.

Noticia en desarrollo