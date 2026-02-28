Dos jóvenes muertos y un menor en grave estado en un choque contra maquinaria vial en Santa Fe

SANTA FE.— El fin de semana comenzó con otro accidente fatal en rutas de la provincia.

En las primeras horas de este sábado, dos jóvenes murieron y un menor de edad permanece internado en estado crítico tras una colisión provocada por el conductor del vehículo en el que viajaban.

Según el informe policial, el siniestro ocurrió alrededor de las 6.20, cuando un Peugeot 208 impactó contra tanques con agua colocados en un sector donde una empresa privada realiza obras de bacheo en la Ruta Provincial 13, cerca de San Jorge, en el departamento San Martín, 152 kilómetros al oeste de la capital santafesina.

En la zona, desde hace algunos días, personal de Vialidad Provincial lleva adelante trabajos de bacheo y limpieza de banquinas. Es un tramo próximo al aeroclub de San Jorge.

Los investigadores confirmaron a este medio que el accidente provocó la muerte de dos jóvenes y que un menor que viajaba en el mismo vehículo resultó herido y sigue internado.

Fuentes policiales precisaron que el Peugeot 208, en el que se desplazaban dos adultos y un menor, colisionó con tanques utilizados como señalización para advertir a los automovilistas sobre los trabajos en la calzada.

Por causas que se investigan, el conductor no habría advertido la señalización de la obra. Impactó contra la primera valla que indicaba el desvío y continuó sobre la cinta asfáltica. En ese trayecto, el vehículo rozó una retroexcavadora estacionada, cayó en la canalización que se encuentra en construcción y terminó del otro lado. Como consecuencia del impacto, los dos ocupantes mayores de edad murieron en el lugar. El menor fue asistido por servicios de emergencia y trasladado a un centro de salud de la zona.

De acuerdo con los primeros datos de la policía, las víctimas fatales tendrían domicilio en San Vicente y Colonia Margarita, localidades del departamento Castellanos, al norte de San Jorge. Las autoridades informaron que, por pedido de las familias, por el momento no se difundirán sus identidades.

Fuentes de la investigación aclararon que no se verificó la participación de otro vehículo.

En el lugar trabajaron dotaciones de bomberos, personal del Sies 107, efectivos de la Comisaría Segunda y agentes de Tránsito y de la Guardia Urbana municipal.

La fiscalía en turno de los Tribunales de San Jorge dispuso las primeras medidas para determinar las circunstancias del hecho.

Otra víctima

Por otra parte, otro siniestro ocurrido este sábado en la zona sur del Gran Rosario derivó en la muerte de un transportista que circulaba por la autopista Rosario–Buenos Aires, a la altura del ingreso al peaje en sentido sur–norte, en jurisdicción de General Lagos.

Según fuentes consultadas, el accidente se produjo alrededor de las 2 y tuvo como protagonistas a cuatro camiones. Una persona murió en el lugar. Hasta ahora no trascendió la identidad de la víctima ni detalles sobre la mecánica del choque.

En la zona trabajan efectivos de Gendarmería Nacional, bomberos y personal de la Guardia Provincial en tareas de peritaje y ordenamiento del tránsito.