La Corte Suprema de Justicia dejó firme la condena de un abogado de Azul por abuso sexual contra un joven con esquizofrenia

La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme la condena de ocho años y diez meses de prisión para un abogado de Azul por abuso sexual con acceso carnal hacia un joven con esquizofrenia.

Se trata de Claudio Castaño, de 54 años, quien había sido denunciado en 2016 cuando el joven aseguró que había sido llevado engañado a la casa del abogado y luego forzado a tener relaciones sexuales. El acusado negó el abuso y dijo que las relaciones existieron, pero que fueron consentidas.

Castaño, un conocido abogado de la localidad de Azul, había sido detenido en mayo de 2021, tras la ratificación de Casación por encontrarlo culpable en una causa por estafa, en donde fue condenado a tres años y ocho meses de prisión.

A la condena que Castaño se encuentra cumpliendo por estafas a clientes se le suma una pena de ocho años y diez meses por abuso sexual con acceso carnal Gentileza El diario de Tandil

En este caso, en 2022, el Tribunal Oral en lo Criminal N° 1 de Azul, por entonces a cargo del juez Luis María Ramón Surget, dictó la condena a ocho años y diez meses de prisión, decisión que fue confirmada en 2023 por el Tribunal de Casación bonaerense. En septiembre del 2024, la Suprema Corte de Justicia bonaerense rechazó la queja de la defensa por incumplimiento de la acordada que regula las presentaciones ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación; el fallo quedó firme.

El testimonio de la víctima, que tiene un cuadro de esquizofrenia, resultó en una de las pruebas determinantes para establecer la culpabilidad de Castaño y fijar la condena.

Las peritos especialistas intervinientes en el juicio fueron coincidentes en la imposibilidad que tuvo la víctima de reaccionar y evitar que el hecho se consumara por su enfermedad de base.

El juez Surget destacó que, por la relación previa de abogado-cliente que Castaño gozaba con la víctima, el acusado debía conocer las limitaciones del joven y su estado vulnerable e influenciable.

En el momento en que se radicó la denuncia, el 26 de julio, el cuerpo del joven presentaba lesiones que se condicen con el abuso sufrido.

El 11 de julio de 2016, cerca de las 22:00, Claudio Castaño abusó, haciendo uso de la fuerza física, mediante intimidación y en contra de su expresa voluntad, a la víctima.

Citó aquella noche al joven en su domicilio de la calle Alem al 500. Una vez en el interior de la residencia, le manifestó “vení vamos a hacer algo entre nosotros, vamos a la pieza a estar más cómodos, vamos a ver una película a la cama”.

Ante la negativa de la víctima, lo tomó de sus brazos y lo condujo al dormitorio, en donde lo tomó del cuello, cerró la puerta y comenzó a forcejear para bajarle los pantalones al tiempo que le manifestó en forma intimidante “si no la querés pasar mal quedate quieto”, atemorizando a la víctima dada su condición de abogado y la posibilidad de que tuviera un arma de fuego en el lugar. Allí se produjo el abuso, hasta que la víctima logró zafarse de su atacante.

Condena previa por estafas a clientes

El 4 de septiembre de 2019, Castaño fue condenado por el delito de estafa mediante supuesta remuneración a jueces o empleados públicos. El abogado engañó a clientes a los que asesoraba y les pidió plata para supuestas coimas que servirían para beneficiar sus situaciones procesales.

Tribunal Oral en lo Criminal N° 1 de Azul condenó a Castaño en 2019 por estafas a clientes gentileza Diario El Tiempo

El Tribunal Oral en lo Criminal N° 1 de Azul lo sentenció a tres años y ocho meses de prisión, la inhabilitación para ejercer la profesión y el pago de una multa de $40.000 luego de que se comprobaran tres hechos, en concurso real de acciones y, en uno de esos casos, cometido en grado de tentativa.

Según se mencionó en la resolución, uno de los hechos por los que Castaño fue condenado ocurrió el sábado 5 de marzo de 2011.

“Abusando del desempeño de su profesión de abogado de la matrícula que hace presumir un conocimiento del Derecho le pidió a un hombre al que patrocinaba, que estaba detenido en la Seccional 2ª de Tandil por una contravención, $1500”, escribió en su fallo el juez Gustavo Borghi, al frente del TOC N° 1 de Azul.

“Lo engañó con el falso y supuesto pretexto de que debía remunerar al fiscal, juez o funcionarios intervinientes como condición necesaria para lograr su libertad por anticipado”, señaló el juez en la resolución.