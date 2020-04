Coronavirus: salió de la cárcel y lo detuvieron a las 24 horas por un robo

El sospechoso fue detenido 24 horas después de haber recuperado la libertad

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 29 de abril de 2020 • 19:51

Ayer, poco después de las 19 y en medio de la pandemia del coronavirus , salió de la cárcel de Marcos Paz. Hoy, a las 16.20, menos de 24 horas después de haber recuperado la libertad, fue detenido por personal de la Policía de la Ciudad en Almagro por haber protagonizado un robo.

Así lo informaron a LA NACION fuentes policiales. El sospechoso, de 33 años, había recuperado ayer la libertad por decisión de la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional porteña.

La detención fue hecha por personal de la División Sustracción de Automotores durante un patrullaje preventiva. En avenida Rivadavia y Yatay, en Almagro, los uniformados observaron como una persona corría empujando a los peatones y, después de dar la voz de alto, intentaron detenerlo.

Después de una persecución lograron detenerlo a los 150 metros, en Lezica y Yatay. "Qué me importa que me lleven preso, ayer salí del penal de Marcos Paz por el coronavirus, llevame, igual mañana me voy de nuevo", gritaba el sospechoso en el momento de ser apresado, según informaron a LA NACION fuentes policiales.

El sospechoso detenido habría robado una sucursal de la Heladería Freddo, situada en Rivadavia al 4533. En su poder se secuestraron 620 pesos. El caso quedó a cargo de la jueza en lo criminal y correccional porteña María Fabiana Galetti.