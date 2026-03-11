Pidieron que el exmarido de Carolina Píparo vaya a la cárcel por atropellar a dos motociclistas a los que confundió con ladrones

Las querellas pidieron este martes una pena de ocho años de prisión para Juan Ignacio Buzali, el exmarido de la actual directora del Banco Nación, Carolina Píparo, acusado por la tentativa de homicidio de dos motociclistas a quienes atropelló al confundirlos con delincuentes.

En tanto, según fuentes judiciales, el fiscal Juan Pablo Caniggia solicitó a los jueces del Tribunal Oral Criminal N°1 de La Plata que el exmarido de Píparo sea condenado a seis años de prisión por su presunta responsabilidad en los intentos de homicidio de dos motociclistas.

El abogado Martín Miguel De Vargas, representante de uno de los particulares damnificados, dijo a la agencia Noticias Argentinas que había pedido una sentencia a ocho años, a la que adhirió la represntación de la otra víctima.

“La Fiscalía pidió seis años de cárcel”, agregó el letrado, quien consideró que el fiscal “estuvo muy bien”. Explicó: “Nosotros nos centramos mucho en las personalidades, los estados psíquicos y situaciones de estrés de Buzali y Píparo”.

En este sentido, De Vargas señaló que basó sus fundamentos en las imágenes registradas por las cámaras de seguridad, a través de las cuales se logró la reconstrucción física del hecho.

“Gracias al seguimiento de los vehículos pudimos reconstruir todo el recorrido y las declaraciones, porque Carolina Píparo mintió”, sostuvo, al tiempo que especificó que el acusado y la exdiputada nacional “pudieron haber evitado de diez formas diferentes” tomar la decisión de embestir a las víctimas.

Por su parte, la defensa de Buzali solicitó la absolución, al considerar que no había pruebas sobre la vinculación del acusado con el hecho. Al finalizar los alegatos, el imputado tuvo la posibilidad de expresar las últimas palabras antes del veredicto. “Pido perdón. Si cometí algún error, fue sin intención”, expresó Buzali.

Luego de escuchar los alegatos del representante del Ministerio Público, de la defensa y de los letrados de los motociclistas, el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 1 de La Plata, integrado por los jueces Silvia Hoerr, Cecilia Sanucci y Ramiro Fernández Lorenzo, decidió pasar a un cuarto intermedio para analizar las pruebas que se ventilaron durante el debate.

Aún no se anunció cuando se realizará la audiencia para dar a conocer el veredicto del juicio.

Los hechos

El hecho por el que el exmarido de Píparo llegó a juicio ocurrió el 1° de enero de 2021 a la madrugada cuando la actual directora del Banco Nación denunció haber sido víctima de un robo en la calle 47 entre 15 y 16 en el momento en que descendían de su vehículo para dejar a su padre en su domicilio. En su testimonio, destacó que fueron abordados por varias motos con ocupantes armados que le sustrajeron la cartera.

Después del robo, y en el momento en el que se dirigían a realizar la denuncia, la pareja creyó reconocer a los presuntos ladrones y los siguieron a bordo de un auto Fiat 500L negro con techo blanco.

“En la intersección de 21 y 40, Buzali embistió desde atrás a una moto en la que circulaban Luis Lavalle y un adolescente de 17 años, quienes resultaron heridos tras caer al pavimento”, se consignó en la acusación.

Tras la investigación se comprobó que los dos ocupantes de la moto no tenían relación con el hecho delictivo. Buzali fue detenido y estuvo en prisión durante dos años, hasta que su abogado Marcelo Peña logró su excarcelación.